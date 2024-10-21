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Возлюбленная Леонардо Ди Каприо раскрыла секрет красоты

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, итальянская модель Виттория Черетти раскрыла секрет красоты. Ее комментарий публикует Page Six.

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо раскрыла секрет красоты
© globallookpress.com

26-летняя манекенщица заявила, что главное бьюти-правило, которого она придерживается, — это отсутствие излишеств. При этом необходимым средством она назвала гель для бровей, уточнив, что предпочитает бренд Chanel.

«[Нанесение геля для бровей] первое, что я делаю утром, — неважно, собираюсь ли я куда-нибудь пойти или остаюсь дома. Это подтягивает лицо и обрамляет его», — объяснила собеседница издания.

Ранее Черетти снялась топлес на фоне слухов о расставании с артистом.

Тренды
Виттория Черетти
Леонардо ДиКаприо
Chanel