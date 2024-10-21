Офтальмолог рассказал, как подобрать оправу для очков

Ширина оправы для очков должна равняться самой широкой части лица, поделилась с «Вечерней Москвой» врач-офтальмохирург Татьяна Тимофеева. По ее словам, в ином случае аксессуар можно потерять.

Врач отметила, что очки давно не считаются чем-то некрасивым и постыдным. Сейчас они подчеркивающий индивидуальный стиль аксессуар, нужно только правильно подобрать оправу. Тем, у кого овальное лицо, подойдут практически любые очки, особенно авиаторы, «кошачий глаз» и плавные формы.

Квадратному типу лица подойдут большие очки. А также овальные, каплевидные и круглые оправы. Если форма лица жесткая, стоит отдать приоритет скругленным формам, а сама ширина оправы должна быть чуть больше ширины скул, — поделилась Тимофеева.

Она добавила, что обладателям круглого лица подойдут прямоугольные оправы, а тем, чье лицо в форме сердца, эксперты советуют выбирать варианты с массивной детализированной нижней частью, небольшими линзами и узкой перемычкой, а также с низко посаженными дужками.

Ранее практикующий офтальмохирург Дмитрий Арсютов рассказал: если у ребенка наблюдается близорукость, ему обязательно нужно постоянно носить очки или контактные линзы. По его словам, это необходимо для восстановления зрения и уменьшения напряжения глаз.