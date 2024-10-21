Бузова похвасталась трусами и пижамами за 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась трусами за 100 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась в сторис видео и фото с шопинга в Китае. Артистка посетила бутик Victoria's Secret, где купила нижнее белье и пижамы.

«Минус 100 тысяч на трусики и пижамки. Девочки, такие девочки. Я зашла, а потом все как в тумане», — подписала она пост.

© Lenta.ru

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина также похвасталась роскошными носками за 40 тысяч рублей. Тогда знаменитость записала видео, в котором рассказала своей матери и подруге, что решила обновить свой гардероб.