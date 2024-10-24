Милонов высказался в поддержку пластических операций для мужчин

Мужчинам не надо стесняться делать себе пластические операции по необходимости, поделился с НСН зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, грамотная пластика спасает людей даже от сахарного диабета второго типа.

Милонов отметил, что не надо сравнивать пластику обычных мужчин и Филиппа Киркорова — все-таки он артист, причем талантливый.

Но в целом я очень за, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в начале нулевых люди неправильно питались и начали набирать вес, а потом взялись за ум. При похудении мужчины более чем на 30 кг ему сложно выглядеть нормально без помощи хирургов, а кто-то в принципе не может сбросить вес самостоятельно.

Я читал исследования о том, что пластические хирурги спасают от диабета второго типа. Я считаю, что тут не надо стесняться. Главное, чтобы было сообщество хирургов, которые дорожат собственным именем, — указал Милонов.

Ранее Милонов заявил, что монашество — это сложный путь не для всех, оно «никаким образом» не является движением чайлдфри. При этом он не исключил, что законопроект о пропаганде отказа от деторождения по просьбе РПЦ могут изменить. Соответствующее обращение уже направлено правовым управление Московской патриархии.