Ева Мендес рассказала о косметологии и желании исправить челюсть

Актриса Ева Мендес рассказала об использовании косметологических процедур и призналась, что хотела исправить форму челюсти. 50-летняя звезда дала интервью The Times UK.

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Знаменитость порассуждала на тему красоты и поделилась мнением о косметологических услугах.

«Если вы сделаете инъекцию ботокса, эффект пройдет, если вам это не понравится. Были времена, когда я жалела о чем-то, и тогда вы просто ждете», — высказалась Ева.

Супруга актера Райана Гослинга вспомнила о том, что в прошлом хотела сделать лазерную коррекцию челюсти. Женщина считала, что ее челюсть выглядела «странно».

Мендес также затронула тему возраста. Она отпраздновала 50-летие в марте, но до сих пор не может поверить в это.

«Просто эта цифра звучит безумно. Я чувствую себя девчонкой внутри, и думаю: «О Боже, я больше не девчонка», – поделилась актриса.

Звезда отметила, что в последнее время постоянно что-то забывает. Она предположила, это связано с возрастом и гормональными изменениями. С возрастом у нее изменились и представления о красоте. Сейчас женщина убеждена, что «если вы открыты для этого, то увидите это повсюду».

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