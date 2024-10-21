Как носить мини-юбку осенью: восемь идей от блогеров

Футболка + джемпер, рубашка + кардиган, майка + пиджак — осенние фешн-формулы в случае с короткой юбкой могут трактоваться по-разному. Сверху надеваем пальто, «рабочую» куртку, бомбер или шерстяной утепленный пиджак. Но главный вопрос тут — как защитить от холода ноги?

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Колготки — тонкие и плотные, всех оттенков и принтов — первое, что приходит на ум. Последние сезоны мы их носим со всем, что можно (даже с туфлями-слингбэками и босоножками, что раньше считалось абсолютным моветоном). Но, пожалуй, дольше всех в категории «антитренды» оставались колготки телесного цвета. Сейчас они снова с нами, однако все внимание на толщину и цвет — капрон должен сливаться с кожей.

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© Super.ru

© Super.ru

А еще есть носки и гольфы, которые наконец-то нашли общий язык с колготками. Акцентные носки подойдут к колготкам базовых оттенков. С гольфами нужно быть аккуратнее: они могут визуально укоротить ноги. Самый беспроигрышный вариант — серые гольфы и темные тонкие колготки. А белые гольфы интересно будут смотреться, выглядывая из высоких сапог.

Раз уж заговорили про обувь, то под мини-юбку подойдут и лоферы, и кеды, и ботильоны. Но, кажется, сердца всех it-girl принадлежат вернувшимся на модную арену уггам — непременно с укороченным голенищем или вообще без задника. В общем, вдохновляемся образами инфлюенсеров, которые легко комбинируют юбку и с джинсами.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru