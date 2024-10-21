Тренды осени по украшениям: современный максимализм

С наступлением осени мы все чаще стали укутываться в свитера, сапоги и новые модные куртки, экспериментируя с темными и порой даже угрюмыми оттенками. Одна из немногих вещей, которая может улучшить любой осенний наряд и поднять настроение — украшение.

«Ювелирные тренды осени 2024 — от массивных серебряных изделий до ожерелий-шармов, браслетов и многого другого, — отстаивают максимализм. А это значит, чем больше — тем лучше», — утверждает стилист со стажем работы 19 лет Маша Ведерникова.

Крупное серебро

«Золото было доминирующим металлом в эпоху спокойной роскоши 2023 года, но сейчас мы все чаще видим, как серебро возвращается, особенно в своей самой громоздкой и „громкой“ форме», — рассказывает стилист.

Серьги, браслеты, ожерелья и многое другое — надевайте все свои любимые серебряные изделия, чтобы создать яркий осенний образ.

Шармы

Они даже не успели толком уйти с авансцены моды — и вот вернулись вновь. Ожерелья-шармы — наряду с брелоками для сумок и обуви — являются «тем самым» аксессуаром, который нужно носить этой осенью. Вместо простого ожерелья с одним или двумя шармами в моде максимализм: чем больше шармов, чем они массивнее и разнообразнее, тем лучше.

Каффы

Еще один интересный способ разнообразить свой образ в этом сезоне — это каффы для ушей.

«Это особенно хорошая идея, если вы укладываете волосы в пучок, вряд ли можно найти лучший способ продемонстрировать ваши ушные украшения», — говорит Маша.

Золотые, серебряные, инкрустированные бриллиантами и многое другое — существует множество способов подчеркнуть этот тренд.

Смешанные металлы

Если вы любите нарушать правила, то сейчас самое время попробовать тенденцию смешанных металлов, которая этой осенью достигла новых высот. Кто-то может сказать, что нужно придерживаться только серебра или золота, но возможность сочетать и комбинировать открывает новый мир возможностей для создания собственного уникального стиля.

Длинные подвески

Хотя чокеры и изящные ожерелья всегда будут служить своей цели, в этом сезоне мы наблюдаем рост числа длинных подвесок. Неважно, где они находятся — под ключицей или в области груди, — все, что привлекает внимание, например, камень или медальон, обязательно подойдет.

Кристальные вибрации

Если вы верите в целительную силу кристаллов или вам просто нравится, как они выглядят, вам будет приятно узнать, что эти прекрасные и одухотворяющие драгоценные камни скоро станут еще более популярными, чем когда-либо. Ожидается, что кристаллы будут особенно популярны в виде ожерелий, от кварца до аметиста и других.

Украшения из шнура

Шнуры сейчас на пике популярности, особенно в виде ожерелий с уникальными подвесками. Черные шнуры будут особенно заметны и станут отличным способом поднять настроение любого настроения этой осенью.