Донская Неделя моды показала взлет «русского стиля»

После ухода западных брендов с российского рынка отечественная фешн-индустрия переживает настоящий бум. Неделя моды DonFashionWeek 2024, прошедшая в Ростове-на-Дону, показала, что отрасль активно развивается не только в столице, но и в регионах. Ранее российский модный бизнес сдерживали иностранные производители, но сейчас ситуация изменилась. В России каждый месяц появляются десятки новых производителей с уникальной эстетикой и стилем.

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Главное направление сегодня - естественная русская красота, - говорит основательница Донской недели моды Виктория Луговская. - Это не громкие патриотические лозунги на майке, а тонкий стиль, отражающий глубокое эстетическое понимание собственной культуры.

Что же такое русский стиль? В первую очередь это элементы традиционных нарядов: платья с высоким воротом, блузы с вышитыми воротниками, пальто и жакеты с узкими манжетами и, конечно же, сарафаны. Дизайнеры добавляют орнаменты и узоры, такие как Гжель и Хохлома. А одним из ключевых элементов остается использование натуральных материалов - льна, конопли, шерсти.