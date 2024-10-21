Теплые платья на зиму, которые уже должны быть в вашем гардеробе

Поклонницы женственных образов готовы носить платья и юбки в любую погоду и в любой сезон. Если вы также не разделяете любовь к брюкам, стилист Любовь Елисеева подсказывает вам трендовые варианты платьев на зиму 2025 года.

Теплое мини

Конечно, в таком платье не отправишься на прогулку морозным днем, однако для свидания в уютном кафе подобный фасон подойдет идеально.

Любовь: «Слишком мелкая вязка, как и чересчур крупная, — антитренд, а вот рубчик — хит».

Смотрите также, чтобы платье не напоминало удлиненный свитер, длина должна быть чуть выше колена, этого достаточно, чтобы остаться в рамках актуальности и не замерзнуть даже при наличии теплого пальто. К мини-платью стоит подбирать сапоги до колена, укороченные модели и тем более дутики совершенно не подойдут для завершения образа.

Макси-платье

Классика, которая живет с нами не один сезон. Обтягивающие платья были горячим трендом еще весной этого года, но грядущей зимой уходит в сторону моделей, закрывающих горло, а также увеличивается их длина.

Любовь: «Идеальный вариант топового зимнего платья — ниже середины икры с круглым воротником. Можно не зацикливаться на облегающих моделях и подобрать чуть более свободное, если вам есть что скрыть в фигуре».

А-силуэт

Для вечерних выходов зимними вечерами вам точно пригодится хотя бы одно атласное платье. Слишком узкая модель может быть непрактичной, так как быстро потеряет форму. Кроме того, слегка расширяющийся к низу подол придает вашему образу больше праздничности и снижает градус официальности. Наш эксперт рекомендует выбирать глубокие насыщенные цвета, например, марсала или классический алый.

Рубашка

Платье-рубашка — идеальный элемент для создания женственного образа, когда за окном становится холодно. Выбирайте максимально плотный материал, который сложно смять — только в этом случае у вас не будет проблем со складками на платье после снятия верхней одежды. Стилист рекомендует подбирать платья-рубашки в кофейном, графитовом, черном и оливковом цвете, так как эти оттенки будут прекрасной базой, если вам захочется добавить ярких акцентов в виде клатча или обуви.