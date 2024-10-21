Анджелина Джоли добавила женственный акцент к костюму-тройке

У многих при упоминании костюма-тройки сразу же возникает образ Джона Траволты. Но, похоже, после появления на Лондонском кинофестивале Анджелина Джоли отвоевала к себе в гардероб эту комбинацию.

Несмотря на то, что актриса не стала придерживаться женственного стиля, которым славилась её героиня Мария Каллас, она всё же уравновесила свой «мужской» образ женственными штрихами. Звезда украсила наряд парой крупных золотых серёжек от Buccellati: они были украшены бриллиантами, окружёнными изящной гравировкой.

Актрисе не чужда игра с маскулинностью. В мае она и её 15-летняя дочь Вивьен посетили премьеру мюзикла Reefer Madness. Анджелина была в футболке с галстуком trompe l'œil, которую носила с блейзером с акцентными плечами и брюками в пол. В любом случае, Анджелина всегда хороша!