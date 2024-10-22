Зендея появилась на публике в винтажном наряде от Боба Маки

Королева стиля, возможно, превзошла саму себя. Зендея отдала дань уважения Шер на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла в в Кливленде, штате Огайо. Американский дизайнер Боб Маки был автором некоторых из самых знаковых выходов певицы Шер: от возвышающегося головного убора из перьев и зигзагообразного двухслойного платья, которое она надела на церемонию вручения «Оскара» в 1986 году, до её «голого» платья, украшенного перьями и блёстками.

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Стилист Лоу Роуч поделился, что для этого случая они с Зендеей выбрали вещь из архива модельера, остановившись на его кутюрной коллекции осени 2001 года, названной «Иностранные интриги». На ней было «голое» платье с тоненькими перекрещивающимися бретельками. Платье, расшитое вручную стразами, золотыми и белыми бусинами, переливалось и роскошно сочеталось с оттенком её кожи. Актриса также дополнила свой образ белым тренчем из шёлкового атласа, украшенным теми же элементами, что и платье.

Ни один образ Зендеи не обходится без пары высоких туфель Christian Louboutins — на этот раз золотых и металлических с острым носом. И, конечно же, она вспомнила о Шер, когда выбирала парик с длинными тёмными волосами. Актриса завершила образ золотыми браслетами. И вуаля: она не уступает Шер ничем!