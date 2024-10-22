Coccinelle и Inuikii показали совместную эксклюзивную коллекцию

Итальянский бренд Coccinelle, известный аксессуарами из кожи, и швейцарский бренд обуви Inuikii решили объединить усилия в капсульной коллекции. Главной фишкой стало сочетание эко-меха с замшей, ведь каждая команда расставила свои стильные акценты. Каждая модель может похвастаться качеством исполнения, долговечностью и эстетическим совершенством.

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В капсуле представлены две сумки и две модели обуви, доступные в трёх оттенках. Первая пара Jacquard Lace — зимние кроссовки с горным шиком, а вторая Classic Low Shearling — удобные ботинки на платформе с меховой отделкой. Coccinelle в свою очередь показали новые версии двух своих культовых сумок — Coccinelle Beat и Coccinelle Oliver.

Капсульную коллекцию Coccinelle x Inuikii можно будет приобрести во флагманских магазинах обоих брендов по всему миру.