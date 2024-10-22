Александр Рогов назвал горячий тренд этого сезона

Народный стилист сейчас активно занят съемками нескольких шоу, но о подписчицах своего телеграм-канала не забывает. Александр Рогов продолжает публиковать модные заметки — вещи из его рекомендаций с приближением зимы становятся все теплее и теплее.

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Забавно, что стиль бохо, которым предлагает вдохновиться эксперт, ассоциируется скорее с теплым сезоном. О нем стилист вспомнил благодаря новому креативному директору бренда Chloe Чемены Камали.

«Бренд переживает второе дыхание, поэтому предлагаю вдохновиться стилем главной героини фильма "Почти знаменит". Любимым предметом гардероба Пенни (главной героини. — Прим. ред.) было пальто-дубленка с мехом — оно стало одной из самых горячих вещей этого сезона!» — заверил эксперт.

Вдобавок Рогов показал кадры из фильма, чтобы продемонстрировать бохо в действии. А после добавил кадры инфлюенсеров в дубленках. Для наших зим самое то!