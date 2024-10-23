Колумбийская певица Шакира снялась в откровенных образах для мужского журнала GQ Spain. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

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47-летняя поп-исполнительница предстала на одном размещенном фото в прозрачном корсете, верх которого оформлен черными объемными чашками. При этом визажисты сделали знаменитости яркий макияж в розовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в высокий конский хвост.

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Кроме того, за время съемки звезда примерила бордовый корсет и черную мини-юбку. Также артистка позировала в прозрачном наряде без нижнего белья. Видно, что изделие украшено цепями и ремнем в районе груди.

В июне Шакира приняла участие в фотосессии для журнала Rolling Stone. Тогда певица выбрала облегающее прозрачное платье, сквозь ткань которого просвечивал бюстгальтер.