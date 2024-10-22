Стилист назвала самые трендовые модели юбок на осень и зиму

Осенью и зимой 2024 года в моде будут юбки из денима, которые можно будет сочетать с укороченными жакетами, блузками, лонгсливами, свитерами и ботильонами. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Варвара Ферштут.

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«Беспроигрышным вариантом в холодный сезон будет твидовая юбка прямого кроя или А-силуэта. Также отличным выбором станет модель из замши, которая особенно хорошо смотрится в осенне-зимних образах и помогает чувствовать себя комфортно», — продолжила эксперт.

Она также советует присмотреться к юбкам из плотного трикотажа в длине миди и вариантам с разрезом. По ее словам, разрез сделает образ элегантнее, а силуэт — стройнее и выше за счет дополнительных вертикальных линий. Цвет изделия может быть как классическим (черный, бежевый, молочный, шоколадный, бургунди), так и одним из модных (зеленый, оливковый, фисташковый), заключила Ферштут.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов до этого назвал новый способ носить многослойные образы. По его словам, для этого можно носить две рубашки одновременно, надевать поло под рубашку или куртку с воротничком с рубашкой.

Ранее сообщалось, что Шер в топе и кожаной юбке вышла в свет с 38-летним возлюбленным.