Дженнифер Грей вызвала споры из-за перемен во внешности

Актриса появилась на премьере ленты «Настоящая боль». Презентация картины состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля BFI, а среди приглашённых были самые яркие звёзды. Дженнифер Грей выбрала для выхода в свет образ в офисном стиле.

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64-летняя актриса позировала перед фотографами в бордовой блузе и длинной юбке. Некоторые поклонники звезды сочли наряд не совсем подходящим для мероприятия подобного уровня, а также отметили, что сама Грей сильно изменилась за последнее время, чрезмерно увлёкшись уколами красоты и пластикой.

Понятное дело, что «Грязные танцы» вышли в 87-м, но я думаю, что Дженнифер стала выглядеть иначе не из-за возраста, а из-за увлечения косметологией. Да, нам может казаться, что она зря пошла на эксперименты со своей красотой. Главное всё равно то, что Дженнифер счастлива. Мы не имеем права её осуждать, — написал один из пользователей Сети под фото с премьеры.

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