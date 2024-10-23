Елена Перминова предстала в необычном образе

Жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, снялась в трусах и майке без бюстгальтера. Модель опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Елена Перминова позировала в трусах, белой подвернутой майке и колготках в тон. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу черные кожаные ботфорты на каблуках и косынку. Жена Лебедева распустила волосы и сделала макияж с серебристыми тенями и прозрачным блеском для губ.

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В начале октября Елена Перминова выложила фото, где предстала в кожаном бомбере, юбке-карандаш с необработанным краем и босоножках. В руках она держала белую сумку Prada. Стоимость изделия на официальном сайте составляет почти 300 тысяч рублей. Перминовой также сделали укладку с локонами и вечерний макияж.

На прошлой неделе модель поделилась снимком, на котором позировала в черной кожаной мини-юбке, куртке с красными вставками, капроновых колготках, белых носках и лоферах. Знаменитость дополнила образ серой шапкой и солнцезащитными очками. Перминова распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.