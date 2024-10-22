Cамые трендовые мужские головные уборы осени 2024

Как хорошо, что прошли времена, когда мужчины поголовно носили меховые шапки-ушанки. Сейчас чего только не увидишь на улицах и подиумах — как разобраться во всем этом великолепии и многообразии? Предлагаем вникнуть в главные фэшн-тренды мужской моды этой осени вместе со стилистом Машей Ведерниковой (стаж работы 19 лет). Тепло и стиль больше не исключают друг друга — шапки, кепки и шляпы не только защищают от холода, но и подчеркивают индивидуальность.

Бини: минимализм и универсальность

Шапка-бини снова в топе — смотрим на наших любимых звезд. В этом сезоне популярны модели как в классическом облегающем варианте, так и в более объемном. Главный тренд — мягкие текстуры и базовые цвета: серый, черный, бежевый, а также приглушенные оттенки зеленого и синего.

«Сочетайте бини с пальто, паркой или джинсовой курткой для повседневных образов. Можно надеть чуть небрежно, открывая часть лба, чтобы придать образу расслабленный вид. Бини подходит для любого типа лица и легко интегрируется в разные стили, от спортивного и экстравагантного до casual», — объясняет Маша.

Кепки: вдохновение 90-ми

Кепки из кожи и плотной ткани — выбор для тех, кто ищет что-то смелое и эффектное. Они перекликаются с модой на ретро и добавляют брутальности образу. В тренде минималистичные модели без лишних деталей, выполненные в черном, коричневом или винном цвете.

«Кепки идеально рифмуются с бомбером или кожаной курткой. Они станут отличным акцентом в монохромных или спортивных образах, да и с костюмом выглядят изумительно, если фигура подтянутная», — подчеркивает стилист.

Шляпы с широкими полями: элегантность на каждый день

Да, они постепенно возвращаются в повседневную моду. Этой осенью популярны фетровые шляпы в оттенках песочного, бордового и шоколадного. Они делают образ более элегантным и подходят для создания городского стиля.

Сочетайте их с плащами, шерстяными пальто или объемными шарфами. Шляпы хорошо смотрится с очками или массивными аксессуарами.

Панамы на холодный сезон: утепленные модели

Панамы уверенно перекочевали из летних коллекций в осенне-зимние, но теперь они выполнены из плотных материалов — шерсти, флиса и замши. Такие головные уборы становятся частью спортивного и casual-стиля.

Сочетайте их с пуховиками, худи и свитшотами. Утепленные панамы отлично подходят для дождливой погоды и снега, делая образ интересным и непринужденным, подчеркивая свободу и оригинальность.

Толстовка с капюшоном

Понятно, что это вообще не головной убор, но некоторые умудряются носить капюшоны с таким изяществом! Они идеально сочетаются с куртками oversize или длинными пальто.

Толстовки с надетым на голову капюшоном можно носить как в спортивных, так и в городских образах. А в офисе толстовка даже заменяет блейзер, если дресс-код позволяет, просто наденьте вниз рубашку (можно даже с галстуком) и формальные брюки. Вуаля!