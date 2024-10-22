Наряд в стиле вамп: Селена Гомес произвела фурор на премьере мюзикла

Певица блистала в роскошном наряде на ковровой дорожке в Лос-Анджелесе. Селена Гомес продолжает принимать участие в пресс-туре, посвящённом мюзиклу «Эмилия Перес». Каждый новый выход Селены приковывает всё внимание фотографов.

© Чемпионат.com

Для премьеры в Лос-Анджелесе Гомес выбрала чёрное платье-футляр. Певица дополнила образ высокими кожаными перчатками и классическими остроносыми лодочками. Селена сделала макияж в коричневых оттенках и уложила волосы в гладкую причёску.

В преддверии мировой премьеры «Эмилии Перес» Гомес начала гораздо чаще появляться на публике. Для её поклонников это стало приятным сюрпризом, поскольку на протяжении последних нескольких лет она была сосредоточена на своём здоровье и практически не бывала на светских мероприятиях.