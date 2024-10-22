Почему подкожного жира становится больше и как с этим бороться

Излишнее накопление жира приносит немало проблем как для физического здоровья, так и для психического, особенно если не получается избавиться от килограммов даже с помощью активных тренировок. Мы поговорили с фитнес-гуру Олегом Самсоновым, который рассказал нам о причинах быстрого набора жира и самых эффективных методах борьбы с «апельсиновой коркой».

Что из себя представляет подкожный жир

Жир нам дан не для страданий, а для помощи организму — он защищает нас от переохлаждения, а также в женском организме его накапливается больше, чем в мужском, для хорошего синтеза гормонов для дальнейшего успешного зачатия и сохранения беременности. Не будем забывать и случаи, когда с помощью лишнего жира людям удавалось выжить в сложных условиях, ведь в жировой прослойке организм скапливает полезные вещества на «черный день».

Почему жир начинает активно накапливаться в организме

Проблемой можно назвать лишь ситуацию, когда жира становится слишком много и он начинает мешать работе других органов. На фоне повышенного скопления жира может развиться сахарный диабет, а также не стоит исключать сбои в работе сердечно-сосудистой системы.

К основным причинам быстрого скопления жира наш эксперт относит следующие:

Злоупотребление фастфудом и полуфабрикатами.

Поздний ужин.

Переедание.

Часто употребление сладких газированных напитков.

Неконтролируемое употребление мучных продуктов.

Что делать, чтобы снизить скопление жира и избавиться от излишков

Отказ от алкоголя

Не секрет, что алкогольные напитки калорийны, но об этом многие предпочитают не думать. Олег:

«Помимо того, что вы набираетесь пустыми калориями, вы снижаете работоспособность печени, она выводит спирт вместо сахара».

Если вы находитесь в процессе похудения, откажитесь от алкоголя полностью, по крайней мере на данный момент.

Больше протеина

Белки необходимы нам на ежедневной основе, при этом приличный процент блюд, к которым мы привыкли, не могут покрыть белковый дефицит. Стоит добавить дополнительные продукты, богатые белком, например, грибы, птицу, красную рыбу и молочные изделия.

Не забываем про клетчатку

Необходимая нам клетчатка содержится в злаковых, орехах и бобовых. Клетчатка служит своеобразной «метлой» в кишечнике, при этом помогая сохранить полезные бактерии. Чем лучше работает ваш ЖКТ, тем быстрее вы будете терять вес. Естественно, не забываем про физическую активность, чтобы увеличивать массу мышц.