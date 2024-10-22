Почему подкожного жира становится больше и как с этим бороться

Подкожный жир: почему его становится больше и как с этим бороться
Излишнее накопление жира приносит немало проблем как для физического здоровья, так и для психического, особенно если не получается избавиться от килограммов даже с помощью активных тренировок. Мы поговорили с фитнес-гуру Олегом Самсоновым, который рассказал нам о причинах быстрого набора жира и самых эффективных методах борьбы с «апельсиновой коркой».
Что из себя представляет подкожный жир
Жир нам дан не для страданий, а для помощи организму — он защищает нас от переохлаждения, а также в женском организме его накапливается больше, чем в мужском, для хорошего синтеза гормонов для дальнейшего успешного зачатия и сохранения беременности. Не будем забывать и случаи, когда с помощью лишнего жира людям удавалось выжить в сложных условиях, ведь в жировой прослойке организм скапливает полезные вещества на «черный день».
Почему жир начинает активно накапливаться в организме
Проблемой можно назвать лишь ситуацию, когда жира становится слишком много и он начинает мешать работе других органов. На фоне повышенного скопления жира может развиться сахарный диабет, а также не стоит исключать сбои в работе сердечно-сосудистой системы.
К основным причинам быстрого скопления жира наш эксперт относит следующие:
- Злоупотребление фастфудом и полуфабрикатами.
- Поздний ужин.
- Переедание.
- Часто употребление сладких газированных напитков.
- Неконтролируемое употребление мучных продуктов.
Что делать, чтобы снизить скопление жира и избавиться от излишков
Отказ от алкоголя
Не секрет, что алкогольные напитки калорийны, но об этом многие предпочитают не думать. Олег:
«Помимо того, что вы набираетесь пустыми калориями, вы снижаете работоспособность печени, она выводит спирт вместо сахара».
Если вы находитесь в процессе похудения, откажитесь от алкоголя полностью, по крайней мере на данный момент.
Больше протеина
Белки необходимы нам на ежедневной основе, при этом приличный процент блюд, к которым мы привыкли, не могут покрыть белковый дефицит. Стоит добавить дополнительные продукты, богатые белком, например, грибы, птицу, красную рыбу и молочные изделия.
Не забываем про клетчатку
Необходимая нам клетчатка содержится в злаковых, орехах и бобовых. Клетчатка служит своеобразной «метлой» в кишечнике, при этом помогая сохранить полезные бактерии. Чем лучше работает ваш ЖКТ, тем быстрее вы будете терять вес. Естественно, не забываем про физическую активность, чтобы увеличивать массу мышц.