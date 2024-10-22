Кому подходит мелирование волос и модно ли оно в 2024 году

Мелирование — это популярная техника окрашивания волос, которая подразумевает осветление отдельных прядей. Любят это окрашивание из-за носибельности: разница оттенков между отросшими корнями и высветленными локонами выглядит естественно, поэтому его можно обновлять лишь раз в три-четыре месяца. Какие виды мелирования существуют, для каких типов волос подходит такое окрашивание, сколько такая процедура в салонах, стоит ли делать мелирование волос в домашних условиях — рассказывает «Лента.ру».

Мелирование: что это такое

Мелирование (от нем. melieren «смешивать; делать пестрым», и франц. mêler «смешивать, соединять») — универсальная техника окрашивания волос. Вариаций существует много, но все они объединены общей особенностью — это в любом случае отказ от полного перехода в новый оттенок.

При мелировании окрашиваются не все волосы сразу, а лишь отдельные прядки

Первоначально под мелированием подразумевалось исключительно обесцвечивание

Сейчас можно встретить многочисленные вариации — с использованием тонирующих средств, отличающиеся по методу нанесения составов, цвету, числу окрашиваемых прядок.

Сколько стоит мелирование в салоне

Разброс цен в парикмахерских и салонах на мелирование достаточно широкий. Стоимость процедуры зависит от выбранной техники, длины волос, уровня салона и профессионализма мастера. Например, калифорнийское мелирование в салонах Москвы стоит от 2000 до 20000 рублей. Средняя цена в столице — около 10 тысяч рублей.

Виды мелирования

У разных видов мелирования есть свои особенности, позволяющие достичь определенного эффекта.

Классическое мелирование

Это традиционная техника, предполагающая осветление тонких прядей по всей голове.

Частичное мелирование

Окрашиваются только несколько тонких прядей. В этом случае рекомендуется для окраски выбирать оттенки на один — два тона светлее основного цвета, чтобы избежать сильного контраста.

Калифорнийское мелирование

Создает плавный переход от темных корней к светлым концам через несколько более светлых оттенков, имитирует эффект выгоревших на солнце волос. Это эффектно смотрится на светлых волосах. Калифорнийское окрашивание считается относительно безвредным для волос и предполагает огромную вариативность оттенков.

Блондирование

Cочетает в себе мелирование и тонирование волос, позволяет получить глубокий и многогранный цвет, имитирует природные переливы. Рекомендуется брюнеткам и шатенкам.

Шатуш

Cоздает эффект «растянутого» цвета, плавный переход от темных корней к светлым концам. Подходит для шатенок и обладательниц русых волос. При этом способе мелирования пряди волос у корней сильно начесывают, поэтому для тонких и ломких волос этот метод не рекомендуется.

Омбре

Предполагает плавный переход от темных корней к светлым концам, но более резкий, чем при калифорнийском мелировании. В отличие от техник балаяж и шатуш, здесь окрашивают не отдельные пряди, а объем волос по всей голове, используя до восьми оттенков цвета.

Балаяж

Слово balayage с французского языка переводится как «продувка», «выметание». Техника предполагает «заметание» кисточкой осветляющей краски по крупным прядям, создавая естественный эффект выгоревших на солнце волос.

Аиртач (Air Touch)

Техника, в которой осветляющая краска наносится на тонкие пряди волос. Их продувают с помощью фена, высвобождая из прядей короткие волосы и оставляя для окраски только длинные, что позволяет получить максимально естественный эффект.

Хэндтач (HandTouch)

Метод похож на Air Touch, но пряди берутся более широкие, что позволяет значительно сократить длительность и стоимость процедуры.

Бэбилайтс (Babylights)

Мелирование и последующее тонирование мелких прядей верхнего слоя волос, при которых не затрагиваются нижние слои.

Мастер международного класса, колор-эксперт, топ-стилист Екатерина Кудрявцева советует в беседе с «Лентой.ру» при выборе вида мелирования отдавать предпочтение более современным техникам с мягкими переходами — для плавного отрастания и комфортной носки.

Плюсы мелирования

Освежает образ, придает волосам объем и глубину, подчеркивает текстуру волос.

Скрывает седину, причем с сохранением естественного цвета волос и без прибегания к полному окрашиванию.

Создает эффект «солнечных» бликов: имитирует естественные блики, которые появляются на волосах во время пребывания на солнце.

Может скорректировать форму лица. Например, светлые пряди на контрасте с темными волосами могут сделать лицо визуально моложе, смягчить крупные черты лица, отвлечь от недостатков кожи, подчеркнуть загар.

Добавляет волосам объем и визуально делает их более густыми и пышными.

Избавляет от необходимости частого подкрашивания корней.

Подходит всем, нужно только подобрать технику, вид и цвет.

Минусы мелирования

Возможность повредить волосы, если процедура обесцвечивания проведена неправильно.

Процедура мелирования занимает больше времени, по сравнению с окрашиванием в один тон.

Сложность или невозможность сделать мелирование самостоятельно без определенных навыков и знаний.

Более сложный уход за окрашенными волосами.

Высокая цена сложных техник мелирования у профессионалов высокого класса.

Кому подходит

Мелирование подходит для волос любого типа и цвета, но идеально оно для:

тонких волос: визуально добавляет волосам объем и густоту;

темных волос: позволяет создать эффект солнечных бликов и придать волосам яркость;

седых волос: помогает скрыть седину, не прибегая к полному окрашиванию, но при условии, что ее не более 30-40 процентов.

Кому не подходит

Лучше воздержаться от мелирования если:

Вы недавно сделали химическую завивку или окрашивали волосы хной, басмой, стойкими аммиачными красителями. Между этими процедурами и мелированием желательно сделать перерыв не менее двух недель.

У вас более 60 процентов седины. В этом случае нужно предварительно окрасить волосы, и потом мелировать.

На коже головы есть ранки или воспаления (себорейный дерматит, псориаз).

У вас есть гормональный дисбаланс.

Вы беременны.

Вы болеете или восстанавливаетесь после болезни.

Мелирование в домашних условиях

Мелирование — это сложный процесс, требующий определенных навыков и знаний. Самостоятельное мелирование может привести к непредсказуемым результатам и повредить волосы, предупреждает в беседе с «Лентой.ру» стилист и соучредитель сети салонов красоты «Осипов Имидж Студия» Константин Грибулис. Он уверен, что самостоятельно сделать качественное мелирование невозможно. Но, по мнению эксперта, клиент может помочь мастеру тем, что:

Будет иметь терпение и отрастит достаточную длину волос, чтобы при окраске на корни не попал осветляющий состав. Не будет мыть волосы накануне процедуры, а также откажется от укладочных средств.

«Мелирование — это техника, которая требует возможности подойти к голове с любой стороны, видеть всю картину. В домашних условиях самостоятельно сделать «штопку», когда тонкие пряди набираются острым хвостиком расчески, начес при технике шатуш или Air Touch — чрезвычайно сложно», — Константин Грибулис, стилист и соучредитель сети салонов красоты.

Но если вы все же решили сделать мелирование самостоятельно, то стоит придерживаться следующей инструкции.

Инструкция по мелированию в домашних условиях

Подготовьте все необходимые инструменты и материалы: осветляющая краска, окислитель, кисти, фольга, защитные перчатки, расческа с острым хвостиком (или шапочка для мелирования и специальный крючок — подходят для коротких волос). Разделите волосы на зоны. Выберите пряди для осветления с помощью расчески или шапочки. Равномерно нанесите краску на пряди при помощи кисти. Заверните каждую прядь в фольгу, чтобы предотвратить смешивание краски с остальными волосами. Если вы используете шапочку для разделения волос, то заворачивать окрашенные пряди в фольгу не нужно. Выдержите краску в течение необходимого времени в зависимости от типа и желаемого оттенка волос. Тщательно смойте краску и ополосните волосы, используя кондиционер.

Рекомендации по уходу за волосами после мелирования

Используйте кондиционеры, бальзамы и шампуни для окрашенных волос.

При каждом третьем-четвертом мытье головы используйте увлажняющую маску.

Применяйте несмываемые средства (маски, масло для волос, спреи): на мокрые волосы наносите маски с кремовой текстурой, а на сухие волосы по завершении укладки — спреи с масляной текстурой.

По возможности избегайте частого использования фена и утюжка.

Пользуйтесь защитными UV-спреями во время пребывания на солнце, чтобы предотвратить выгорание цвета.

Секущиеся кончики волос своевременно подстригайте.

Тренды в мелировании в 2024 году

По словам Константина Грибулиса, в последнее время наблюдается спад интереса к теме окрашивания, мода на яркие цвета уходит. Трендом становятся спокойные, натуральные тона. В последние несколько лет популярны максимально плавные растяжки цвета: эксперты отмечают уход от классического мелирования в балаяж, Airtouch, HandTouch. Многие закрашивают в натуральные цвета блонд или делают яркие окрашивания, рассказывает стилист.