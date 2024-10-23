Хавьер Бардем устроил горячую фотосессию для журнала

Испанский актер Хавьер Бардем снялся в откровенном виде. Фото опубликованы на сайте издания The Gentleman.

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На кадрах 55-летний артист продемонстрировал подтянутое тело, стоя спиной к камере под струей воды и полностью отказавшись от одежды. Затем звезда похвастался кубиками пресса и рельефными мышцами, надев светлые свободные брюки. Автором съемки выступила супруга знаменитости, актриса Пенелопа Крус.

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Ранее в октябре бразильский актер Кайя Реймонд принял участие в откровенной фотосессии. 44-летний манекенщик позировал обнаженным среди растений, прикрывая оголенные части тела полотенцем.