Звезда «Майора Грома», актриса Любовь Аксенова вышла в свет в мини-платье с глубоким декольте. Фото опубликовано на сайте Peopletalk.

34-летняя Любовь Аксенова посетила премьеру сериала «Преступление и наказание», которая состоялась 22 октября в кинотеатре «Художественный». Актриса, сыгравшая Дуню Раскольникову в проекте, появилась на красной дорожке в черном атласном мини-платье с глубоким декольте, под которое надела полупрозрачный бюстгальтер. Артистка дополнила образ капроновыми колготками, туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Среди гостей мероприятия были Иван Янковский и его жена Диана Пожарская, Алена Михайлова, Виктория Толстоганова, Ела Санько, Никита Тарасов, Слава Копейкин и другие звезды.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников расправляется со старухой-микрокредиторшей, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.