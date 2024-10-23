Российский бренд Lime раскритиковали в Сети за шубу

Российский бренд Lime раскритиковали за шубу стоимостью 150 тысяч рублей. Комментарии появились на странице блогерши Ирины Халкус в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Халкус опубликовала ролик, в котором показала темно-коричневую двустороннюю шубу-дубленку из меха ягненка. Стоимость изделия на сайте составляет 149 999 рублей. Интернет-пользователи возмутились ценой верхней одежды.

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«Зачем? У деда в гараже тоже самое за бесплатно, еще банку варенья вручат», «Ну это совсем ужас», «Смотрится, как у бомжа, но цены как у космонавта», «Что?» — писали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В начале октября бренд Balenciaga начал продажу кошельков в форме скомканных пачек чипсов. Стоимость изделий составляет $1750 (около 165 тысяч рублей). В коллекции представлено несколько вариантов. Однако пользователи соцсетей не оценили кошельки, назвав их «бесполезной тратой денег».

До этого Balenciaga показал кроссовки Platform Sneaker, прибавляющие 16 см к росту. Обувь вошла в весеннюю линию бренда 2025, которая была представлена в Китае 30 мая. Благодаря сетчатой подкладке кроссовки хорошо пропускают воздух, несмотря на чрезмерно многослойный вид. Окрашенные в красные, серебристые, белые и черные оттенки, с намеренными разрывами и следами износа, они имеют округлую форму.