Бьюти-новинки октября 2024

Бьюти-мероприятия

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Одно из масштабных мероприятий этого октября – презентация революционной новинки для подтяжки кожи лица и тела Oligio, родом из Южной Кореи.

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Привезли и представили инновацию на российском рынке основатели дистрибьюторской компании мультифункциональных технологий и методик «WINMED» Денис Павленко и Сира Казарян.

Кажется, в этот день в BURO.TSUM, где проходила презентация, яблоку негде было упасть. Познакомиться с новинкой поспешили журналисты ведущих изданий, бьюти-блогеры, инфлюенсеры. Ведущие специалисты в области косметологии и пластической хирургии впервые объединились благодаря методике Oligio, поделились клиническими результатами процедуры среди своих пациентов, а также рассказали о возможностях термолифтинга и трендах в эстетической медицине.

Кроме увлекательного public-talk с экспертами, для гостей мероприятия организовали тест-драйв зону в режиме реального времени для диагностики состояния кожи на инновационном цифровом анализаторе OBSERV-520x из Британии и SoCheck дефицитов на витамины, а минералы, микроэлементы, тяжелые металлы и уровень оксидативного (окислительного) стресса, физиологического дисбаланса на аппарате OLIGOSCAN.

Отдельно хочется отметить разнообразие авторских блюд от шеф-повара BURO.TSUM. Также, гостям провели презентацию и дегустацию 2-х коктейлей «Noble Face» и «Collagen Revolution»,на основе нового мандаринового вкуса пептидного коллагена 360 COLLAGEN, в коллаборации с технологией омоложения Oligio, которые будут доступны в течении 2-х недель в ресторане BURO.TSUM. И, конечно, на выходе всех гостей ждали подарки от партнеров бренда REVIDERM, RUJURAN, TIZO, 360 COLLAGEN.

В пространстве Loft Hall в Москве состоялся дебют фламинго Крис ー нового маскота «Улыбки радуги». Оказывается, компания взяла шефство над фламинго в московском зоопарке и в дальнейшем родилась концепция продвижения связанная с этими прекрасными птицами. Кроме фламинго, сеть презентовала долгожданные новинки косметики для ухода за собой. Новые линейки появились у эксклюзивных брендов Benabi, Delicare, Valori Professional и Botaniqua. Серии новых продуктов охватили весь спектр повседневных потребностей: от очищения кожи до комплекса интенсивного увлажнения волос.

В ходе мероприятия все присутствующие не только познакомились с новинками, но и смогли поучаствовать в мастер-классе по созданию эксклюзивного аромата.

Bless My Nails — три уютные студии красоты в центре Москвы

Проект появился в 2018 году, и за это время стал местом притяжения для всех ценителей прекрасного. В современном пространстве Bless можно сделать не только трендовый маникюр, педикюр, перманентный макияж, обновить брови и ресницы, но и расслабиться, отвлечься от рутины, душевно провести время с подругами.

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Раскроем небольшой секрет: в студиях ведутся карточки гостей. Это маленькое ноу-хау помогает сделать каждый визит гостя по-настоящему волшебным. Администратор всегда знает, какой напиток подать гостю без его напоминания, а мастер – какой дизайн и цвет ему нравится.

Сейчас в студиях особенной популярностью пользуются маникюр и педикюр в 4 руки в комфортных креслах. Также набирают популярность пилочный маникюр и smart педикюр.

А еще гостям нравятся коррекция, окрашивание бровей, ламинирование ресниц и перманентный макияж, который мастера выполняют безупречно. Также в Bless My Nails серьезно относятся не только к идеальному исполнению дизайна, но и к здоровью ногтей. Совсем недавно в студиях появилось новое направление — подология (работа с проблемными ногтями и стопами).

Все это делает Bless My Nails идеальным местом для бьюти-рутины, куда хочется возвращаться снова и снова.

Уход за кожей лица

Крем

Крем для лица Clean + выравнивает тон кожи, придает ей идеальную гладкость, свежесть и сияние. Крем для лица увлажняющий содержит одну из самых эффективных комбинаций витаминов для красоты кожи — витамин С и витамин Е. Оказывает мощное антиоксидантное действие, защищая клетки от негативных внешних факторов и заряжает кожу энергией молодости.

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В составе крема It’s Skin экстракт зелёного помидора, комплекс из десяти витаминов, глутатион и альфа-арбутин. Эти компоненты тонизируют кожу, уменьшают воспаления, защищают эпидермис от потери влаги, выравнивают тон лица, а также осветляют постакне и пигментацию.

Тоник Тоник Aravia разработан на основе комплекса чистой, стабилизированной хлорноватистой кислоты, эктоина и успокаивающего минерального концентрата. Средство подготавливает кожу к механическим косметологическим процедурам, успокаивает ее и помогает ей быстрее восстановиться после них, убирает покраснения и воспаления, защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

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Кислотный тонер Booster Bar содержит в себе лактобионовую кислоту, которая мягко, и при этом сохраняя высокую эффективность и основное назначение кислот в уходе за кожей: обновление клеток. Миндальная кислота действует мягко. Общая концентрация кислот в тонере не более 5%.

Тоник для лица Lifecode с гиалуроновой кислотой, гелем алоэ вера и бетаином оказывает мощное увлажняющее действие на клеточном уровне, предотвращает потерю влаги и защищает от проявления возрастных несовершенств.

Сыворотки

Омолаживающая пилинг-сыворотка Geltek предназначена для регулярного ухода за кожей любого типа, в особенности с признаками возрастных изменений, при гиперкератозе и пигментации, в т. ч. постакне. Сыворотка подходит для кожи всех типов, включая чувствительную и даже для кожи с розацеа (вне обострения).

Маски

Маска-пенка DR.F5 является не только классическим очищающим средством, но может использоваться как экспресс-маска. Пенка деликатно очищает кожу, не пересушивает и не стягивает, низкокислотный рН5,5. Эфирные масла в составе препятствуют испарению влаги с кожи. Зеленая: глубоко очищает кожу и поры, препятствуя образованию воспалений и закупорки пор. Оказывает себорегулирующее действие, нормализует работу сальных желез. Лавандовая: оказывает расслабляющее, успокаивающее действие, снимает воспаления и раздражения с кожи. Желтая: предотвращает сухость. После умывания кожа становится более свежей, тон ровным и светлым, появляется здоровое сияние.

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Альгинатная маска d’Alba оказывает увлажнение, питание, сияние, улучшение тонуса кожи, охлаждающий эффект. Инновационная альгинатная маска обеспечит направленное увлажнение, питание и улучшение тонуса, а также приятно охладит и успокоит кожу. Больше не нужно смешивать порошок с водой, так как содержимое маски уже обладает идеальной консистенцией, что позволяет добавить больше активных компонентов.

Патчи REGENIQUE созданы для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз. Их главный секрет — уникальный состав, обогащенный биосигнальными молекулами. Эти белки натурального происхождения запускают процессы естественной регенерации кожи, возвращая ей свежий и ухоженный вид.

Декоративная косметика

Многофункциональный карандаш OK BEAUTY в оттенке Cream предназначен для коррекции и расстановки световых акцентов на лице и создания выразительного, эффектного и завершенного макияжа.

Карандаш помогает визуально увеличить взгляд и губы, скорректировать форму глаз, расставить акценты, придать цвету глубину , сделать макияж совершенным.

Уход за телом

Глубоко питающее и ароматное масло для тела для тела Kaori подарит коже мягкость, а также сделает ее гладкой и напитанной. Комплекс масел авокадо, кокоса и сладкого миндаля насыщают кожу тела и питают ее изнутри. Масло оставляет насыщенный, ароматный шлейф, который вы будете ощущать в течение всего дня.

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Гель-жиротопка Miss Organic с кофеином обладает выраженным лимфодренажным эффектом, выводя лишнюю жидкость из зоны бедер, а экстракты имбиря и красного перца в средстве заметно уменьшают проявления целлюлита, возвращая коже гладкость и упругость.

Уход за волосами

Эликсир для волос 24 часа “Иллюминация” Muran

Сияющая, восстанавливающая и увлажняющая сыворотка для волос. Мгновенно и глубоко питает сухие и ломкие волосы, устраняя тусклость благодаря экстракту цветка коровяка. Содержит комплекс растительных масел, таких как аргановое, моринга и оливковое, которые придают волосам мягкость и шелковистость перед сушкой. Наносить как на волосы перед сушкой, так и на сухие волосы в день или перед сном. Смывать не нужно.

Muran был создан в 2016 году в Венеции. На Muran работают салоны в Бельгии, Польше, Словакии, Чехии (всего — около 15 стран). В России он представлен примерно в 25 салонах, клиниках красоты и велнес-центрах (например, Mone, Lab Organic, Pride). Главное отличие средств от других- они никогда не навредят. В составе эфирные масла, мягкие ПАВы и водоросли.

В портфеле Muran 15 линеек, кроме очевидных и понятных шампуней и кондиционеров, есть лосьоны, филлеры, концентраты. Есть базовые линейки на каждый день (Daily), Spicy Color (для окрашенных волос), для борьбы с перхотью (PURIFY), для борьбы с выпадением волос (Energy).

Скраб для кожи головы 19 LAB

Пилинг-скраб 19 LAB с микрогранулами тщательно очищает кожу головы от ороговевших клеток и различных видов загрязнений: уличной пыли, остатков укладочных средств, излишек кожного сала и пота. Благодаря глубокому очищению пилинг-скраб обеспечивает лучшее проникновение питательных веществ из масок, повышая эффективность воздействия на волосяные луковицы. Отлично подходит для борьбы с перхотью, устраняя причины ее возникновения. Пилинг помогает уменьшить выпадение волос, а также активизирует их рост.

Маска от бренда «Кудрявый метод» с комплексом аминокислот, эластином и коллагеном поможет собрать волосы в крупные и скользкие локоны, сделает их сильными, эластичными и послушными, что облегчит укладку волос.

У бренда NASHI Argan есть целая программа для реставрации волос. Сервис предназначен для женщин с высокой с степенью повреждения волос и просто для тех, кто хочет получить мгновенный WOW-эффект и сохранить его надолго.

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В комплекс NASHI FILLER THERAPY HOME входят три продукта: очищающий шампунь, долговечный филлер, лифтинг-молочко.

Шампунь глубокого действия очищает волосы от всех органических и металлических примесей и готовит их к получению омолаживающего регенерирующего лечения, стимулируя открытие кутикул.

Филлер восстанавливает структуру волос изнутри, реставрируя поврежденные волокна. Обеспечивает волосы новыми активными ингредиентами, которые совместимы с его естественной структурой.

Бьюти-молочко с эффектом лифтинга, восстанавливающее природную гидратацию, эластичность и внешний вид волос. Оно уплотняет поверхность волос, оставляя их ультра-гладкими и яркими.

Борьба с акне

Акне — одно из самых распространенных воспалительных заболеваний кожи, которым страдают около 80% подростков и 40% взрослых во всем мире. Вопреки расхожим стереотипам, проблемы с кожей не проходят сами собой вместе с взрослением или после родов, а сталкиваются с акне не только дети, но и взрослые любого пола.

Французская дерматокосметологическая компания NAOS накопила большую экспертизу в области лечения акне. Отсутствие достоверной информации по уходу за проблемной кожей вдохновило команду NAOS в октябре 2023 запустить социальный проект #ЛечимАкнеВместе.

Цель проекта — привлечь внимание к акне как к заболеванию, которое требует правильного ухода и лечения, а также помочь пациентам своевременно начать терапию, чтобы избежать возможных последствий влияния акне как на кожу, так и на психоэмоциональное состояние и формирование их личности в будущем.

Задачи проекта:

унифицировать подходы в лечении акне;

помочь пациентам с проблемами кожи найти квалифицированного врача;

вести образовательную деятельность среди школьников и студентов на тему акне;

взять на себя часть расходов пациентов на покупку средств по уходу за кожей и оплату приемов у врачей;

организовать и провести серию мероприятий #ЛечимАкнеВместе по всей России, где каждый желающий сможет задать свои вопросы дерматологам;

вместе с врачами и экспертами организовать службу поддержки пациентов на сайте NAOS.

Сыворотка Etat Pur с глюконатом цинка 3%, которая не только регулирует выработку себума, но и улучшает текстуру кожи. Средство:

матирует, нормализует выработку себума;

оказывает антибактериальный эффект;

снижает оксидативный стресс.

Успокаивающий очищающий бальзам Sebium от Bioderma подходит взрослым и подросткам. У средства комфортная бальзамная текстура, которую легко распределять по коже без трения. Нанесите бальзам мягкими массирующими движениями, после чего — смойте теплой, но не горячей водой.

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Art&Fact разработала линию ART&FACT. Teens из шести агендерных продуктов для лица и тела.

Пенка Art& Fact мягко и эффективно очищает кожу в подростковом возрасте, подходит для любого типа кожи, включая проблемную. Мягкие ПАВ очищают кожу, не раздражая ее. Пантенол восстанавливает гидробаланс, смягчает кожу и предотвращает появление раздражений.

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Тоник для лица подойдет для базового ухода за жирной, проблемной и комбинированной кожей в подростковом возрасте. Он помогает нормализовать работу сальных желез и уменьшает покраснения. В составе: ниацинамид, экстракт прополиса, масло чайного дерева, сок алоэ, экстракты граната, ромашки и зеленого чая, комплекс минералов и экстракт водорослей.

Крем-флюид подходит для базового ухода за подростковой кожей, в том числе при склонности к высыпаниям. Он увлажняет кожу, выравнивает ее тон, уменьшает высыпания и покраснения.

Точечный несмываемый крем подходит для ускоренной борьбы с несовершенствами проблемной кожи у подростков. Азелаиновая кислота оказывает выраженный антибактериальный эффект, а также помогает избежать пятен постакне. Салициловая кислота подсушивает высыпания на коже и оказывает отшелушивающее действие. Цинк нормализует деятельность сальных желез, снимает покраснения и снижает риск размножения бактерий. Комплекс с диоксидом титана выравнивает цвет лица. Экстракт алоэ и пантенол успокаивают кожу.

Крем для тела увлажняет, питает кожу и способствует профилактике появления ранних растяжек в подростковом возрасте.

Экстракт имбиря улучшает кровообращение, повышает тонус кожи, препятствуя образованию растяжек. Масло ши смягчает кожу и способствует ее восстановлению. Масла арганы и марулы питают кожу и повышают ее эластичность. Пантенол увлажняет, успокаивает и смягчает кожу. Коллаген и эластин повышают упругость кожи.

Дезодорант предотвращает появление неприятного запаха, абсорбирует пот, создает эффект матовой кожи и заботится о микробиоме. Минеральный комплекс на основе гидроксиапатита мягко и эффективно абсорбирует пот в области подмышек и устраняет неприятный запах. Сок алоэ и экстракт ромашки смягчают кожу, восстанавливают ее гидробаланс, имеют увлажняющее, заживляющее и антибактериальное действие. Комплекс пробиотиков борется с возбудителями неприятного запаха и восстанавливает здоровый микробиом кожи.