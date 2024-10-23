Какие вопросы нужно задать пластическому хирургу перед операцией

Сегодня можно решить практически любую эстетическую проблему, обратившись к пластическому хирургу. При этом к любому изменению во внешности стоит подходить максимально ответственно. Мы поговорили с Георгием Карапетяном, врачом-хирургом высшей категории, д. м. н., профессором о том, какие вопросы стоит обсудить в кабинете специалиста перед тем, как решиться на операцию.

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Сколько лет врач практикует операцию, которая вам необходима?

По словам нашего эксперта, успешный пластический хирург должен иметь три важные составляющие:

Фундаментальные знания после окончания ВУЗа;

Умения после прохождения ординатуры под контролем опытных коллег;

Закрепленный на протяжении 3—5 лет навык.

Георгий:

«По моему мнению, конкретно в пластической хирургии, для полностью самостоятельной работы доктор должен иметь минимум 5 лет практической деятельности после двухлетней ординатуры. Сейчас ординатура пятилетняя, потому после ее завершения достаточно 2 года работы и можно выходить на самостоятельную практику».

Есть ли у специалиста фото/видео проведенных работ?

Для большинства пластических хирургов фото или видеофиксация является объективным критерием оценки специалиста. Отправляясь на поиски хирурга для решения конкретной проблемы, стоит отдавать предпочтение специалистам, чье портфолио состоит из нескольких десятков кейсов по проблеме, которая вас интересует.

Сколько операций в год выполняет пластический хирург?

Данный, мануальный, навык хирурга — крайне важный критерий его профессионализма. Продолжать оттачивать навык необходимо для решения двух важных задач:

Обеспечение минимальной травматизации тканей пациента; Сокращение длительности операции.

По словам хирурга, для опытного врача, чтобы сохранять компетенции, нужно выполнять минимум 150 операций в год.

Какую методику и вид доступа врач планирует использовать и почему?

Четкое формулирование, каким будет вмешательство, обоснование, почему хирург выбирает именно тот способ, который предлагает вам, умение донести до пациента возможности решения проблем и прогноз результата позволяют продемонстрировать профессиональные знания и эрудицию специалиста, у которого вы планируете выполнять операцию.

Каков будет алгоритм действий, если возникнет угрожающая жизни и здоровью ситуация (откроется кровотечение, случится тромбоэмболия, произойдет инсульт/инфаркт или анафилактический шок и пр.)? Лечение будет на базе клиники или потребуется транспортировка?

Предусмотреть все невозможно. Хирург должен иметь четкий план действий при всех видах осложнений и уметь донести его в доступной форме до пациента.

Георгий:

«Оказание экстренной помощи на месте или своевременная транспортировка играют важнейшую роль, ведь напрямую влияют на сохранение здоровья и спасение жизни».

Будет ли возможность напрямую связаться с доктором в послеоперационном периоде или только через администратора, помощника или по записи?

Крайне важный вопрос, который стоит задать доктору. Не думайте, что вы ограничиваетесь операцией, ведь всегда предстоит период восстановления. Ответ на этот вопрос поможет определить вовлеченность доктора. Хирург любой специальности должен предоставлять возможность своим пациентам связаться с ним в любое время суток в послеоперационном периоде, даже вне клиники.

Если в процессе операции потребуется эстетическая коррекция, сможет ли хирург ее выполнить? За чей счет она будет проводиться?

Что касается эстетической коррекции, то здесь речь больше про уровень профессионализма доктора. Как говорит наш эксперт, опытный пластический хирург, непрерывно развивающийся профессионально, в 99% случаев способен самостоятельно справиться с хирургическими и эстетическими осложнениями после своих же вмешательств.

Георгий:

«А вот вопрос стоимости и кто за все это будет платить — остается открытым. Все напрямую зависит от лояльности специалиста и клиники к своим пациентам. Любые коррекции своим пациентам, если в них возникает необходимость, я выполняю бесплатно».

Какой процент послеоперационных осложнений, требующих повторного вмешательства?

Хирурги, у которых нет осложнений — не оперируют. Если же оперирующий хирург утверждает, что после его операций у пациентов все проходит идеально, то он, по словам нашего эксперта, бессовестно лжет. По статистике, среднемировой уровень послеоперационных осложнений — 0,5—5%. Любой врач хирургической специальности минимум 1 раз в год проводит анализ полученных своими пациентами осложнений, делает из этого выводы и продумывает шаги, чтобы избежать подобного в будущем.

Какие осложнения бывали у пациентов врача по конкретному виду вмешательства? Как хирург с ними справлялся?

Практикующий, оперирующий хирург, всегда осведомлен и возможных рисках и побочных явлениях и имеет четкий план действий по борьбе с ними, а значит, может подробно про них рассказать.

Если хирург работает по собственной авторской методике, то чем она подтверждается? Есть ли у специалиста публикации с результатами практической деятельности в научных журналах?

Прежде всего обратите внимание на его образование, опыт и регалии. Любые авторские методы должны быть документально подтверждены. Георгий:

«Во всем мире, и наша страна не исключение, интеллектуальная собственность легитимируется патентами на изобретения».

Также о наличии авторства в технологиях, способах и полезных моделях могут говорить статьи в научных журналах, диссертации на соискание степени кандидата или доктора наук. Любые другие заявления являются голословными декорациями специалистов, владеющих природным даром маркетолога, а не профессиональными знаниями, подкрепленными многолетним научным и практическим трудом.