Дочь Ким Кардашьян подарила матери ожерелье с гравировкой «Скибиди-туалет»

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт подарила матери необычное ожерелье. Соответствующая публикация появилась на странице бизнесвумен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кардашьян записала видео в сторис (в момент написания новости оно было удалено), в котором показала подарок от 11-летней дочери на день ее рождения. Так, на размещенных кадрах запечатлено бриллиантовое ожерелье. На нем присутствует подвеска, где на передней части выгравированы надпись «Скибиди-туалет» (название популярного у детей интернет-сериала — прим. «Ленты.ру»), а на задней — слова «С любовью, Норт» и дата «21.10.2024».

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Эксперт по ювелирным изделиям Оливия Ландау рассказала изданию People, что каждый бриллиант на ожерелье весит примерно 0,08-0,10 карата. По ее мнению, стоимость такого украшения может составлять около 20 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).

В декабре прошлого года сообщалось, что Норт Уэст подарили сумку с портретом плачущей матери.