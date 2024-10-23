Аналитики назвали самые популярные бренды одежды и обуви в мире

Аналитики платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в мире. Соответствующий список вещей опубликован на сайте компании.

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Выяснилось, что в первую строчку рейтинга попали сетчатые балетки бренда Alaïa, а на втором и третьем месте оказались сумка Brooklyn марки Coach и кроссовки Speedcat OG от Puma. В пятерку лидеров также вошли сумка Arcade модного дома Miu Miu и куртка Toteme. Кроме того, в десятки расположились ботинки Ganni, очки Tom Ford и сумка Longchamp.

Ранее эксперты Lyst также назвали самые популярные бренды в мире. Лидером стал Miu Miu, при этом в десятку попали Loewe, Prada, Saint Laurent, Alaia, Bottega Veneta, Jacquemus, Gucci, The Row и Valentino.

Платформа Lyst регулярно предоставляет ежеквартальный рейтинг самых популярных брендов и товаров. Аналитики компании анализируют поведение пользователей, в том числе поиск и просмотр продуктов, продажи, а также упоминания в социальных сетях, статистику активности и вовлеченности по всему миру за трехмесячный период.