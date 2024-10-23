Как выбрать способ лазерной эпиляции

Устали от бритв и восковых полосок? Решение есть, и имя ему — лазерная эпиляция. Эксперты EST.EPIL рассказали Super, чем отличаются разные виды аппаратов и как выбрать подходящий.

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Лазерная эпиляция относительно молодой, но популярный метод удаления волос на лице и теле. Если говорить на языке науки, то в его основе лежит принцип селективного фототермолиза. Лазерные лучи воздействует на волосяные фолликулы и разрушают их структуру, предотвращая рост волос. Методика безопасна и редко вызывает осложнения, так как лучи проникают в кожу всего на 1-4 мм. В чем же сложности? В выборе аппарата! Современные девайсы работают на разных типах лазеров, в функционале которых стоит разобраться, чтобы выбрать свой.

Какие виды лазеров существуют

По большому счету сегодня сфера лазерной эпиляции держится на двух китах: александритах и диодах. Кое-где еще можно встретить рубиновый лазер — праотца современных девайсов, давно утратившего популярность из-за болезненности процедуры, непродолжительного эффекта и побочек.

Александритовые и диодные лазеры различаются в первую очередь длиной лучей. У александритов они достигают 755 нм, у диодов — 810 нм. От длины лучей зависит и эффективность лазеров: диоды длиннее и расходуют больше потенциала на нагрев кожи, а более короткие александритовые лучи воздействуют непосредственно на волосяной фолликул.

В чем особенности диодов и александритов

Диодный лазер подойдет для удаления русых или темных волос. Исключение в этом случае составляют седые, рыжие или пушковые. Процедуру проводят в динамике по гелю на гладко выбритой коже. Процесс комфортен и безопасен: световой луч не затрагивает ткани и воздействует только на волос, что снижает риск возникновения ожогов.

Классические александритовые лазеры подходят первому, второму и третьему фототипам кожи. Процесс ощущается более болезненно. Еще одна особенность традиционных аппаратов в том, что они работают в штамповом методе без геля, а перед процедурой волосы не бреют, оставляя небольшую длину. Однако технологии в сфере эпиляции не стоят на месте, и современные девайсы обходят все ограничения.

Сегодня существуют александритовые аппараты, которые работают с любым цветом волос и подходят для всех фототипов кожи, в том числе загорелой. Принцип работы схож с диодными аппаратами: процедуру проводят в динамике по гелю. Еще один плюс — безболезненность процесса. Современные александритовые аппараты идеально подходят для эпиляции самых чувствительных зон вроде бикини, так как не вызывают неприятных ощущений.

Сколько длится эффект

Лазерную эпиляцию полюбили за продолжительный эффект: достаточно пройти курс процедур, и гладкость кожи вам обеспечена. Но в этом случае есть свои тонкости, которые необходимо учитывать при выборе аппарата. Для достижения необходимого эффекта с диодным лазером потребуется от 7 до 13 процедур с интервалом раз в месяц. С александритом быстрее: современным аппаратам нужно 6-10 процедур с месячным интервалом, чтобы удалить волосы. В обоих случаях дальше от вас потребуется только делать поддерживающую эпиляцию раз в 3-6 месяцев.

Брить или не брить — выбор в вопросе удаления волос остается за вами. Если вы выбираете гладкую кожу и предпочитаете процедуры с долговременным эффектом, то однозначно стоит присмотреться к лазерной эпиляции.