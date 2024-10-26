Как правильно тренировать мышцы пресса
Тренировка мышц пресса является важной частью физической активности, поскольку она помогает укрепить тело, улучшить осанку и уменьшает риск травм спины. О том, как правильно тренировать пресс Рамблеру рассказала мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке Оксана Яшанькина.
Зачем тренировать мышцы пресса
Тренировка пресса может иметь множество преимуществ для здоровья. Сильные мышцы пресса помогают поддерживать внутренние органы, такие как желудок и кишечник, в правильном положении, что может снизить вероятность возникновения проблем с пищеварением, а так же способствовать снижению уровня стресса и улучшению общего самочувствия.
Количество упражнений и подходов зависит от индивидуальных целей и уровня подготовки каждого человека. Однако, общие рекомендации могут включать выполнение нескольких видов упражнений, таких как скручивания, подъемы ног, планка и другие, несколько раз в неделю. Количество повторений и подходов должно постепенно увеличиваться по мере того, как мышцы становятся сильнее. Также важно помнить о необходимости отдыха между подходами и тренировками, чтобы дать мышцам возможность восстановиться.
Почему пропускать растяжку после тренировки опасно
Важно помнить, что перед началом любой программы тренировок необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по фитнесу, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.
Упражнения: советует эксперт
Скручивания
Это одно из самых популярных упражнений для тренировки пресса. Лягте на спину, согните ноги в коленях и положите руки за голову. Поднимите верхнюю часть туловища, направляя локти к коленям. Важно держать шею и плечи расслабленными, напрягая только мышцы живота. Поясница не отрывается от пола.
Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.
Планка
Упражнение планка является отличным способом тренировки всего тела, включая мышцы пресса. Лягте лицом вниз, опираясь на предплечья и пальцы ног. Держите спину прямой, напрягая мышцы живота. Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд. Постепенно увеличивайте время до 2 минут.
Подъемы ног
Лежа на спине, поднимайте ноги вверх до вертикального положения. Держите их прямыми и старайтесь не двигать тазом. Поясница не отрывается от пола. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.
Боковые скручивания
Лягте на бок, согнув ноги в коленях. Поднимайте верхнюю часть туловища, направляя локоть к колену. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону.
Для достижения максимальных результатов следует соблюдать регулярность тренировок и разнообразие упражнений. Рекомендуется тренироваться 2-3 раза в неделю, давая мышцам достаточно времени для восстановления. И не забывайте следить за техникой выполнения упражнений.