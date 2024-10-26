Как правильно тренировать мышцы пресса

Тренировка мышц пресса является важной частью физической активности, поскольку она помогает укрепить тело, улучшить осанку и уменьшает риск травм спины. О том, как правильно тренировать пресс Рамблеру рассказала мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке Оксана Яшанькина.

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Зачем тренировать мышцы пресса

Тренировка пресса может иметь множество преимуществ для здоровья. Сильные мышцы пресса помогают поддерживать внутренние органы, такие как желудок и кишечник, в правильном положении, что может снизить вероятность возникновения проблем с пищеварением, а так же способствовать снижению уровня стресса и улучшению общего самочувствия. Оксана Яшанькина Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке

Количество упражнений и подходов зависит от индивидуальных целей и уровня подготовки каждого человека. Однако, общие рекомендации могут включать выполнение нескольких видов упражнений, таких как скручивания, подъемы ног, планка и другие, несколько раз в неделю. Количество повторений и подходов должно постепенно увеличиваться по мере того, как мышцы становятся сильнее. Также важно помнить о необходимости отдыха между подходами и тренировками, чтобы дать мышцам возможность восстановиться.

Почему пропускать растяжку после тренировки опасно

Важно помнить, что перед началом любой программы тренировок необходимо проконсультироваться с врачом или специалистом по фитнесу, особенно если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или ограничения.

Упражнения: советует эксперт

Скручивания

Это одно из самых популярных упражнений для тренировки пресса. Лягте на спину, согните ноги в коленях и положите руки за голову. Поднимите верхнюю часть туловища, направляя локти к коленям. Важно держать шею и плечи расслабленными, напрягая только мышцы живота. Поясница не отрывается от пола.

Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.

Планка

Упражнение планка является отличным способом тренировки всего тела, включая мышцы пресса. Лягте лицом вниз, опираясь на предплечья и пальцы ног. Держите спину прямой, напрягая мышцы живота. Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд. Постепенно увеличивайте время до 2 минут.

Подъемы ног

Лежа на спине, поднимайте ноги вверх до вертикального положения. Держите их прямыми и старайтесь не двигать тазом. Поясница не отрывается от пола. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений.

Боковые скручивания

Лягте на бок, согнув ноги в коленях. Поднимайте верхнюю часть туловища, направляя локоть к колену. Выполняйте 3 подхода по 10-15 повторений на каждую сторону.