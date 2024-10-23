Куртка рабочего — главный тренд верхней одежды осени-зимы 2024 года

Индустрия моды явно устала от вечного праздника — это уже никакая не новость. Как и тот факт, что на подиуме снова задает тон рабочая униформа — достаточно бегло воссоздать в памяти самые громкие показы сезона.

Что же, пора перейти от теории к делу: загляните в гараж к отцу или дедушке — именно там вы с легкостью найдете самую актуальную куртку этого сезона. Идеально, если это будет поношенная модель из вощеного хлопка с отложным вельветовым воротником и накладными карманами — абсолютный хит. Не хотите в гараж? Тогда отправляйтесь по модным бутикам!

Из британских полей — на подиумы

Некогда практичные куртки для работников в сельской местности, сегодня они вошли в моду как полноценный модный тренд.

«Подобно дениму, боевым ботинкам и другим моделям, этот фасон превратился из утилитарного в один из самых модных трендов, и варианты его сочетания с другими мейнстримными вещами не могут быть более интересными», — утверждает стилист со стажем работы 19 лет Маша Ведерникова.

Этот силуэт удобен и универсален, чтобы вписаться в любой осенний образ, подойти к любому наряду, характеру и случаю!

Мода на амбарные куртки

Амбарные куртки, также известные как куртки для работы, впервые появились более века назад в качестве мужской рабочей одежды на фермах и в сельской местности туманного Альбиона. За прошедшие с тех пор десятилетия эта вещь постепенно вышла за рамки своего происхождения и боком-боком, сперва на цыпочках, а теперь и полноценно вошла в моду, особенно в переходные времена года, например осенью.

Кстати, в течение некоторого (довольно длительного) времени этот стиль был основным для выездов на природу среди влиятельных британских королевских особ. Его жаловала покойная королева Елизавета II — она носила такие куртки и пальто с кокетливо повязанным шелковым платочком. Кейт Миддлтон тоже смотрится в них отлично, а в последние сезоны они стали появляться везде и всюду.

Современные звезды в куртках рабочих

Амбарные куртки просто-таки массово появились на подиуме весной 2024 года, и с тех пор мы видели, как множество других дизайнеров масс-маркета взяли на вооружение этот уникальный силуэт.

«В общем, уже понятно, что это один из главных трендов осени — куртки рабочего с удовольствием носят Хейли Бибер, Кэти Холмс и Белла Хадид», — говорит стилист.

С чем носить куртку рабочего

Да с чем угодно! Это может быть повседневный образ с джинсами, с бермудами и мотоциклетными ботинками — возможности для выбора стиля, похоже, безграничны.

«Если вам нравится носить такую куртку с легким платьем или юбкой макси в пол — не сдерживайте себя, надевайте смело», — настаивает Маша.

Но, конечно, проще всего выбирать для сочетания с курткой рабочего варианты кэжуал — джоггеры, худи с капюшоном, штаны-карго с кучей карманов. Все это позволяет создать расслабленный образ, в котором невероятно комфортно перемещаться по городу.