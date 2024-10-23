$96.64+0.05104.38-0.48
Почта

Памела Андерсон и Дрю Бэрримор отказались от макияжа на съемках шоу

Американские актрисы Памела Андерсон, Дрю Бэрримор и Валери Бертинелли отказались от макияжа на съемках телепрограммы «Шоу Дрю Бэрримор». Соответствующий фрагмент нового выпуска приводит издание Page Six.

Памела Андерсон и Дрю Бэрримор отказались от макияжа на съемках шоу
© globallookpress.com

Так, знаменитости предстали перед камерами без декоративной косметики на лицах.

«Я действительно считаю, что ты занимаешь лидирующее позицию в отказе от макияжа. Я думаю, что ты первооткрыватель того, что мы здесь устраиваем», — заявила Бэрримор, обратившись к Андерсон. «Разве это не освобождение? Разве это не ощущение свободы? Я лично чувствую себя свободной», — ответила звезда «Спасателей Малибу».

© Lenta.ru

По словам Андерсон, она решила отказаться от макияжа в прошлом году на Неделе моды в Париже.

«Мне не нужно было ни с кем соревноваться. Например, зачем мне тратить три часа в кресле визажиста, когда на мне эти прекрасные наряды от Vivienne Westwood?» — призналась актриса.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон без макияжа появилась на публике и восхитила фанатов.

Тренды
Валери Бертинелли
Дрю Бэрримор
Памела Андерсон