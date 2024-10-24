Удалившая грудь из-за рака актриса снялась в рекламе нижнего белья

Американская актриса Оливия Манн, которая удалила обе груди из-за последствий борьбы с раком, снялась в рекламе бренда нижнего белья Skims. Снимки публикует Page Six.

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Знаменитость позировала в нашумевшем бюстгальтере с имитацией торчащих сосков. Известно, что в ассортименте принадлежащей телезвезде Ким Кардашьян марки представлено шесть цветов упомянутого нижнего белья. Стоимость такого бюстгальтера составляет 64 доллара (6143 рубля). На одном из кадров Манн также продемонстрировала послеоперационные шрамы на груди.

«Во время съемки я решила, что перестану стесняться своих шрамов от мастэктомии. Каждый след, который жизнь оставила на моем теле, является доказательством того, как упорно я боролась. Я надеюсь, что другие женщины, которые стесняются своих шрамов, увидят это фото и почувствуют любовь, которую я им посылаю», — высказалась о сотрудничестве актриса.

В мае Оливия Манн также рассказала, что перенесла пятую операцию, во время которой ей удалили матку и яичники. По словам телезвезды, у нее не оставалось другого выбора, поскольку половые гормоны могли вызвать рецидив рака.