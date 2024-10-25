Бьянка Цензори в откровенном бюстгальтере снялась вместе с мужем

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном образе снялась вместе с мужем, американским рэпером Канье Уэстом. Соответствующее фото публикует The Sun.

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На размещенном фото избранница музыканта запечатлена в пышной белой юбке и частично оголяющем грудь черном кожаном бюстгальтере. При этом сам рэпер позирует в черной бархатной рубашке и классических брюках.

По информации портала, снимки были сделаны во время презентации нового проекта Уэста под названием Bully в Токио, Япония.

Ранее сообщалось, что Цензори в откровенном виде прогулялась по магазинам. Тогда папарацци сфотографировали дизайнера в топе с открытой спиной, трусах и капроновых колготках.