Золотая осень: как ювелирные дизайнеры интерпретируют метаморфозы природы

"Смена красок этих трогательней, Постум, чем наряда перемена у подруги", - писал Иосиф Бродский об осенней палитре. И хотя она кажется бесконечной, все-таки самый главный цвет этого времени года - золотой.

Наши глаза видят золото повсюду. Природа щедро делится оттенками желтого и красного, оттеняя их время от времени первым легким инеем. Те же цвета ювелирные дизайнеры используют в коллекциях, включив творческую фантазию и по-своему интерпретируя метаморфозы природы.