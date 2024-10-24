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Золотая осень: как ювелирные дизайнеры интерпретируют метаморфозы природы

"Смена красок этих трогательней, Постум, чем наряда перемена у подруги", - писал Иосиф Бродский об осенней палитре. И хотя она кажется бесконечной, все-таки самый главный цвет этого времени года - золотой.

Золотая осень: как ювелирные дизайнеры интерпретируют метаморфозы природы
© Российская Газета

Наши глаза видят золото повсюду. Природа щедро делится оттенками желтого и красного, оттеняя их время от времени первым легким инеем. Те же цвета ювелирные дизайнеры используют в коллекциях, включив творческую фантазию и по-своему интерпретируя метаморфозы природы.

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Иосиф Бродский