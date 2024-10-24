Стоматолог назвала особенности улыбки Ирины Шейк

Ирине Шейк 38, и она продолжает блистать на подиумах за границей. Звезда значится в списках икон индустрии моды, супермодель до сих пор появляется на обложках самых известных журналов. Улыбка – одна из визитных карточек модели, она гармонична и естественна. Сайт «Страсти» разобрал улыбку знаменитости вместе с руководителем и главным врачом стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидатом медицинских наук, врачом-ортодонтом Марией Михайловой.

«У Ирины Шейк своя красивая естественная улыбка. Максимум, какая работа здесь могла быть проведена, и то, скорее всего, достаточно давно, это ортодонтическое лечение. Возможно, не было проведено ничего», – Мария Михайлова, руководитель и главный врач стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидат медицинских наук, врач-ортодонт.

Мы видим естественную форму зубов, натуральный цвет эмали, прозрачность. Также можем заметить, что у центральных резцов разные уровни десневого края, разные зениты, разная высота режущих краев. Немного стёрты клыки, что абсолютно нормально в этом возрасте для своих зубов.

Если оценивать прикус, то можно отметить, что зубная дуга соответствует форме улыбки, то есть режущий край каждого зуба проходит по изгибу нижней губы, что создает красивый естественный эффект. Мы также видим правильные перекрытия (верхние зубы на ⅔ перекрывают нижние), хорошую экспозиция резцов. Немного присутствует десневая улыбка, но она нисколько не портит внешний вид модели, а наоборот придает ей шарма и подчеркивает индивидуальность. Ширина улыбки также в пределах нормы, то есть нет щечных коридоров (чёрных треугольников по бокам, которые можно встретить при узких челюстях).

«Что касается цвета зубов, то здесь можно отметить идеальное сочетание с оттенком кожи и белками глаз, что очень органично вписывается во внешность. Гармония во всем и есть истинная красота. Важным аспектом улыбки Ирины Шейк является её естественность, которая сегодня редко встречается среди знаменитостей», – Мария Михайлова, руководитель и главный врач стоматологического центра «Alliance Francaise», кандидат медицинских наук, врач-ортодонт.

В то время, когда многие выбирают виниры для достижения «идеальной» улыбки, Ирина предпочитает сохранить свою природную красоту. Её зубы выглядят совершенно естественно, что создаёт уникальный шарм и индивидуальность. Натуральная улыбка подчёркивает красоту и усиливает обаяние.

Также стоит отметить, что сохранение здоровья зубов и десен требует тщательного домашнего ухода и регулярных визитов к стоматологу, что явно видно в случае Ирины. Она смогла сохранить естественный цвет эмали и форму зубов без каких-либо тотальных вмешательств. Такой подход к своей внешности заслуживает восхищения, ведь он показывает, что красота заключается не в стремлении к идеалу и бесчисленных корректировках внешности, а в умении ценить и сохранять то, что дано природой.