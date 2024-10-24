Николь Кидман посетила премьеру в платье с открытой спиной и без бюстгальтера

Австралийская и американская актриса Николь Кидман появилась на публике в откровенном наряде. Снимки фотографов публикует Daily Mail.

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57-летняя знаменитость пришла на премьеру второго сезона сериала «Спецназ: Львица» в вечернем платье с открытой спиной и разноцветной юбкой. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда отказалась от бюстгальтера. Она также надела украшения из ассортимента бренда Roberto Coin и туфли на каблуках белого цвета.

В августе Николь Кидман снялась топлес для итальянской версии журнала L’Officiel. Актриса предстала перед камерой в облегающей черной юбке с завышенной талией французского модного дома Balmain.