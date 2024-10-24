Эксперты прокомментировали распространенные мифы о грудных имплантатах

Многие люди сегодня рассматривают социальные сети как наиболее доступный и «надёжный» источник информации. Однако такой подход может привести к заблуждениям. Специалисты оценили мифы о грудных имплантатах, которые получили наибольшее распространение.

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Миф №1. Имплантаты необходимо заменять каждые 10 лет.

На самом деле, срок службы грудных имплантатов зависит от нескольких факторов, таких как тип грудного имплантата, образ жизни человека и регулярные осмотры, комментируют эксперты Нealthnews. В зависимости от тех или иных признаков, замена грудного имплантата может потребоваться как до 10-летнего рубежа, так и после.

Миф №2. При наличии грудных имплантатов нельзя делать маммографию.

Лица с грудными имплантатами могут следовать рекомендациям по обычному скринингу для профилактики рака груди.

Миф №3. Замена грудного имплантата опаснее первоначальной операции.

Это зависит от обстоятельств. Замена грудного имплантата становится необходимой либо из-за изменения личных предпочтений, либо из-за осложнений, связанных с имплантатом, таких как разрыв или капсулярная контрактура. В некоторых случаях, по мере того как пациентка становится старше, другие заболевания могут усложнить ситуацию.

Миф №4. Заменять имплантаты можно только на имплантаты того же типа или размера.

В зависимости от общего состояния здоровья, существующие грудные имплантаты могут быть заменены имплантатами другого размера, формы или текстуры.

В целом, срок службы грудного имплантата зависит от нескольких факторов, таких как уровень активности и возраст. Чем старше грудные имплантаты, тем выше риск осложнений, таких как разрыв, сдувание и капсулярная контрактура. Поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры. В конечном итоге может потребоваться замена грудного имплантата, и некоторые люди могут выбрать удаление грудного имплантата вместо замены.