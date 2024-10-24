Как понять, что косметику пора выкинуть

Использование просроченной или просто испортившейся косметики грозит серьезными проблемами для вашего лица — от аллергии до попадания инфекции на слизистые. Визажист Анастасия Моисеева подсказала, в каких случаях необходимо обновить косметичку.

Тушь для ресниц

Самый недолговечный продукт. Максимальное время использования туши — полгода. После этого, как правило, она высыхает и ей в принципе сложно пользоваться. Визажист:

«Если тушь все еще выглядит свежей, но прошло уже примерно 4—5 месяцев, смотрите, не вызывает ли она неприятных ощущений». Сигналом, что продукт пора выбросить, может служить изменение запаха или же зуд на коже во время использования.

Помада

В случае с помадой вы можете не переживать из-за срока годности около двух лет. Причем, чем она суше и чем более матовый финиш, тем дольше будет храниться. Понять, что помада пришла в негодность, можно по изменению структуры или по аллергической реакции губ. Другое дело с блесками — они выдерживают всего четыре месяца в вашей косметичке, за это время на аппликаторе успевают собраться бактерии, которые прекрасно живут в жидком составе блеска.

Тональный крем

Понять, что тональная основа испортилась, довольно непросто, если вы приобрели непрозрачный флакон. Средство, которое отжило свой срок, меняет внешний вид: масло поднимается, сам крем начинает буквально расслаиваться, его становится трудно наносить. Куда дольше вам прослужит пудра — примерно 2 года. Ее можно использовать до момента, пока она не начнет сложно набираться на кисть.

Карандаш и подводка для глаз

Средства, которые вы используете для макияжа глаз, требуют замены на регулярной основе. Наш эксперт уверена, что забывчивость может сыграть с вами злую шутку. Визажист: