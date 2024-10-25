Модель Кендалл Дженнер снялась в бюстгальтере и мини-юбке

Модель Кендалл Дженнер стала лицом нового выпуска журнала M Le Monde. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Кендалл Дженнер показала фигуру в «голом» черном бюстгальтере, расстегнутом кардигане с принтом и мини-юбке. Волосы ей распустили, сделав локоны, и завершили образ нюдовым макияжем.

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Недавно Кендалл Дженнер выложила фото, которое сделала в спортзале. Она позировала в черном комбинезоне с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к нему высокие белые носки и кроссовки. Модель собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

В сентябре Кендалл Дженнер снялась в бежевом прозрачном макси-платье. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила наряд серьгами. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали макияж с розовой помадой. Девушка стояла вместе с приятелем в номере отеля и держала розу в руке.