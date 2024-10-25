Модель Клаудия Шиффер снялась без одежды для обложки глянца

Супермодель Клаудия Шиффер снялась для новой фотосессии для креативной платформы Double Vision. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя модель позировала полностью обнаженной. Ей сделали укладку с мягкой волной, и с помощью фена подняли волосы на съемке. На снимках Шиффер показала фигуру, прикрыв грудь руками.

«Контраст между чистотой и завораживающим видением в последней коллекции Maison Margiela Джона Гальяно», — написали редакторы издания.

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Клаудия Шиффер замужем за режиссером Мэттью Воном. Влюбленные сыграли свадьбу в 2002 году. Торжество прошло в Англии, в сельской церкви XIV века. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Клементину и Козиму и сына Каспера.

В феврале Клаудия Шиффер в откровенном образе снялась с котом для глянца. Звезда подиумов надела черную кожаную жилетку Prada на голое тело, трусы и колготки в сетку. Стилисты сделали супермодели 90-х хвост с прядями у лица, а визажисты — макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. Знаменитость улыбалась и держала в руках своего кота Чипа. Авторами съемки выступили фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи.