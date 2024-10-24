Жена звезды «Адской кухни» сменила имидж

Жена звезды «Адской кухни» Константина Ивлева сменила имидж. Валерия Ивлева покрасила волосы в темный цвет и сделала трендовую челку-шторку. Блогер показала себя подписчикам в новом образе.

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«Ребята, это капец. Я в таком восторге! Осень — время перемен. Вот она, моя новая прическа. Как вам?» — обратилась к аудитории знаменитость.

Бизнесвумен — вторая официальная супруга телеведущего. Влюбленные поженились в феврале 2021 года, а в апреле 2022 года у них появилась дочь Ника. Супруга шоумена рассказывала, что после родов сделала пластическую операцию ради «узкой» талии — блогеру надламывали нижние пары ребер через надрезы на спине. По признанию Валерии, без хирургического вмешательства ей не удалось бы обрести фигуру мечты.

Супруга телеведущего не скрывает, что несколько лет назад также сделала ринопластику. По мнению Ивлевой, если у женщины есть финансовая возможность и желание скорректировать недостатки внешности, то она смело должна это делать.

© Соцсети

Шоумен 23 года состоял в браке с экс-возлюбленной Марией, от которой у него двое детей: Матвей и Маруся. Женщина публично признавалась журналистам, что подала на развод из-за измен мужа, однако сам шеф-повар это отрицал. По словам Ивлева, он не смог выстроить нормальные человеческие отношения с экс-супругой, поэтому они практически не общаются.