Парфюмерная и туалетная вода: в чем разница и как ими пользоваться

Вот вы пришли в бьюти-магазин, а там огромное количество бутылочек и бутылечков, они сногсшибательно пахнут, но почему-то одни ощутимо дешевле других, хотя выглядят и пахнут очень похоже, даже в рамках одного бренда. В чем тут дело, как разобраться в тонкостях парфюмерного мира и выбрать подарок себе или близким?

«Парфюмерная и туалетная вода — это два основных типа ароматов, которые отличаются концентрацией душистых веществ и стойкостью. Знание разницы между ними поможет выбрать аромат для разных случаев и научиться правильно его применять», — объясняет коллекционер парфюмов с двадцатилетним стажем Наталья Насонова.

Итак, в чем различия между парфюмерной и туалетной водой?

Концентрация ароматических веществ

Парфюмерная вода (Eau de Parfum, EdP) — концентрация ароматических компонентов — около 15—20%. За счет высокой насыщенности парфюмерная вода обладает выраженным и стойким ароматом, который держится до 8–10 часов.

Туалетная вода (Eau de Toilette, EdT) — концентрация душистых веществ примерно 5—15%. Аромат легче и более воздушный, обычно держится 3–5 часов.

Стойкость и интенсивность

Парфюмерная вода лучше сохраняет аромат в течение дня и раскрывается постепенно. Туалетная вода имеет легкую шлейфовость, подходит для ситуаций, когда не нужно сбивать своим появлением наповал, а требуется ненавязчивый и негромкий выход в свет (например, если это офис).

Цена

«Парфюмерная вода обычно дороже из-за более высокой концентрации компонентов и стойкости, второй вариант дешевле, он лучше подходит для тестирования новых парфюмов, в которых вы не очень уверены — подходят ли они вам?», — говорит эксперт.

Применение в разное время суток

Парфюмерную воду часто выбирают для вечерних мероприятий и холодного времени года, так как она более интенсивная. Туалетная вода идеальна для дневного использования и летних месяцев благодаря своей легкости и ненавязчивости.

Как правильно использовать парфюмерную и туалетную воду