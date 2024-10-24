Парфюмерная и туалетная вода: в чем разница и как ими пользоваться

Парфюмерная и туалетная вода: в чем разница и как ими правильно пользоваться
Вот вы пришли в бьюти-магазин, а там огромное количество бутылочек и бутылечков, они сногсшибательно пахнут, но почему-то одни ощутимо дешевле других, хотя выглядят и пахнут очень похоже, даже в рамках одного бренда. В чем тут дело, как разобраться в тонкостях парфюмерного мира и выбрать подарок себе или близким?
«Парфюмерная и туалетная вода — это два основных типа ароматов, которые отличаются концентрацией душистых веществ и стойкостью. Знание разницы между ними поможет выбрать аромат для разных случаев и научиться правильно его применять», — объясняет коллекционер парфюмов с двадцатилетним стажем Наталья Насонова.
Итак, в чем различия между парфюмерной и туалетной водой?
Концентрация ароматических веществ
- Парфюмерная вода (Eau de Parfum, EdP) — концентрация ароматических компонентов — около 15—20%. За счет высокой насыщенности парфюмерная вода обладает выраженным и стойким ароматом, который держится до 8–10 часов.
- Туалетная вода (Eau de Toilette, EdT) — концентрация душистых веществ примерно 5—15%. Аромат легче и более воздушный, обычно держится 3–5 часов.
Стойкость и интенсивность
Парфюмерная вода лучше сохраняет аромат в течение дня и раскрывается постепенно. Туалетная вода имеет легкую шлейфовость, подходит для ситуаций, когда не нужно сбивать своим появлением наповал, а требуется ненавязчивый и негромкий выход в свет (например, если это офис).
Цена
«Парфюмерная вода обычно дороже из-за более высокой концентрации компонентов и стойкости, второй вариант дешевле, он лучше подходит для тестирования новых парфюмов, в которых вы не очень уверены — подходят ли они вам?», — говорит эксперт.
Применение в разное время суток
Парфюмерную воду часто выбирают для вечерних мероприятий и холодного времени года, так как она более интенсивная. Туалетная вода идеальна для дневного использования и летних месяцев благодаря своей легкости и ненавязчивости.
Как правильно использовать парфюмерную и туалетную воду
- Наносите на точки пульса — применяйте любые ароматы на теплые зоны — за ушами, на запястьях, в сгибах локтей или под коленями. Это усиливает раскрытие аромата.
- Не распыляйте на одежду — лучше наносить парфюмы любой концентрации на кожу, так как запах на текстиле может изменяться. Исключение — натуральные ткани, если вы хотите продлить шлейф аромата.
- Учитывайте погоду и обстановку: зимой и на вечеринках уместны насыщенные ароматы парфюмерной воды. Летом или для офиса лучше подойдет туалетная вода, которая не будет раздражать окружающих — особенно, когда благоухает юная девушка, а вот для дам постарше подойдут более сильные духи.
- Обновляйте аромат в течение дня — туалетную воду можно использовать несколько раз за день, чтобы аромат оставался свежим. Парфюмерную воду достаточно нанести один раз утром или перед важным событием.
- Храните правильно: любые духи и туалетную воду следует держать в прохладном, темном месте, чтобы сохранить их свойства. Прямой свет и тепло могут изменить состав и испортить аромат.