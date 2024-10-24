Семь сухих шампуней, которые вернут прическе свежий вид

Если по утрам вы разрываетесь между желанием спокойно выпить кофе или помыть голову, смело выбирайте первый вариант. Уровень кофеина в организме сам собой не поднимется, а вот свежесть волосам можно вернуть в два счета — достаточно нанести сухой шампунь. Рассказываем, какой выбрать.

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Сухой шампунь Urban Proof, AlterEgo Italy

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Базовый сухой шампунь поглощает загрязнения и помогает увеличить интервал между мытьем волос. Средство не только устраняет неприятный запах, но и оставляет на локонах приятный парфюмерный аромат.

Сухой шампунь, Beautydrugs

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Главный компонент шампуня — древесный уголь. Он очищает кожу головы, устраняя загрязнения и излишки кожного жира. Продукт придает волосам дополнительный объем, не матирует и не склеивает пряди, благодаря чему укладка остается подвижной в течение дня.

Сухой шампунь Tecni.Art Morning After Dust, L’Oreal Professionnel

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Благодаря деликатной формуле без спирта шампунь подойдет обладателям чувствительной кожи головы. С ним прическа надолго сохранит свежий и чистый вид.

Сухой шампунь для чувствительной кожи Soothing, Maria Nila

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Шампунь освежает волосы и обеспечивает уход за кожей головы: оказывает успокаивающее и охлаждающее действие, снимая зуд. В составе есть рисовый крахмал, который впитывает излишки себума, а также ниацинамид и алоэ вера.

Жидкий сухой шампунь Aqua Cruch, Ice Professional by Natura Siberica

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Шампунь впитывает загрязнения, себум и остатки стайлинга, возвращая прическе объем и ощущение чистоты. В составе есть лимонник, который восстанавливает сухие и поврежденные волосы, и увлажняющая гиалуроновая кислота. Средство можно использовать утром или наносить перед сном, чтобы проснуться с чистыми волосами.

Сухой шампунь Advance Techniques, Avon

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Шампунь уменьшает жирность волос и придает им свежесть. Не оставляет белого налета на корнях и создает дополнительный объем.

Сухой шампунь, I Need Volume

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Освежающий эффект шампуня — заслуга рисового крахмала. Он быстро впитывает себум и остатки средств для укладки. Как результат, чистые и визуально более пышные волосы.