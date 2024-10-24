Семь сухих шампуней, которые вернут прическе свежий вид

7 сухих шампуней, которые вернут прическе свежий вид
Если по утрам вы разрываетесь между желанием спокойно выпить кофе или помыть голову, смело выбирайте первый вариант. Уровень кофеина в организме сам собой не поднимется, а вот свежесть волосам можно вернуть в два счета — достаточно нанести сухой шампунь. Рассказываем, какой выбрать.
Сухой шампунь Urban Proof, AlterEgo Italy
Базовый сухой шампунь поглощает загрязнения и помогает увеличить интервал между мытьем волос. Средство не только устраняет неприятный запах, но и оставляет на локонах приятный парфюмерный аромат.
Сухой шампунь, Beautydrugs
Главный компонент шампуня — древесный уголь. Он очищает кожу головы, устраняя загрязнения и излишки кожного жира. Продукт придает волосам дополнительный объем, не матирует и не склеивает пряди, благодаря чему укладка остается подвижной в течение дня.
Сухой шампунь Tecni.Art Morning After Dust, L’Oreal Professionnel
Благодаря деликатной формуле без спирта шампунь подойдет обладателям чувствительной кожи головы. С ним прическа надолго сохранит свежий и чистый вид.
Сухой шампунь для чувствительной кожи Soothing, Maria Nila
Шампунь освежает волосы и обеспечивает уход за кожей головы: оказывает успокаивающее и охлаждающее действие, снимая зуд. В составе есть рисовый крахмал, который впитывает излишки себума, а также ниацинамид и алоэ вера.
Жидкий сухой шампунь Aqua Cruch, Ice Professional by Natura Siberica
Шампунь впитывает загрязнения, себум и остатки стайлинга, возвращая прическе объем и ощущение чистоты. В составе есть лимонник, который восстанавливает сухие и поврежденные волосы, и увлажняющая гиалуроновая кислота. Средство можно использовать утром или наносить перед сном, чтобы проснуться с чистыми волосами.
Сухой шампунь Advance Techniques, Avon
Шампунь уменьшает жирность волос и придает им свежесть. Не оставляет белого налета на корнях и создает дополнительный объем.
Сухой шампунь, I Need Volume
Освежающий эффект шампуня — заслуга рисового крахмала. Он быстро впитывает себум и остатки средств для укладки. Как результат, чистые и визуально более пышные волосы.