Эксперт рассказал, что нужно для победы в конкурсе красоты

Директор Национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк назвала главные качества для победы в конкурсах красоты. Об этом она рассказала на пресс-конференции, посвященной участию представительницы России в конкурсе «Мисс Вселенная», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева выступит на международном конкурсе красоты — «Мисс Вселенная», финал которого пройдет 16 ноября в Мексике. По мнению Беляк, у Алексеевой очень хорошие шансы на победу. «Пока я могу сказать, что судя по тем рейтингам, которые мы смотрим в интернете — понятно, что это неофициальные рейтинги, — у Валентины очень хорошие шансы, потому что она молодая, харизматичная, с обаятельной улыбкой», — рассказала директор национального конкурса.

Директор «Мисс Россия» также отметила, что для победы в конкурсе красоты внешние данные — не самое главное, и чтобы стать победительницей важны другие черты.

«Одним из главных талантов Валентины [Алексеевой] можно назвать возможность собраться и идти к цели. Валентина была одной из группы девушек, которые не пропускали ни одного занятия, никогда не опаздывали на репетиции. И как бы они себя ни чувствовали, в каком бы состоянии ни были, они приходили и работали. Мне, как организатору конкурса, кажется, что это самый главный талант, который должен быть у участниц. Потенциал и возможность собраться, трудолюбие и готовность приложить усилие, чтобы прийти к цели, есть не у всех. Но у Вали это есть», — сказала Беляк.

Сама Алексеева сочла главными качествами победительницы конкурса красоты уверенность в жизни и на сцене, эрудированность, широкий кругозор, грацию и коммуникативность.

Ранее Беляк оценила влияние политики на результаты конкурса «Мисс Вселенная». По ее словам, политические факторы не сыграли роли при подготовке к конкурсу и не помешают Алексеевой при прохождении отборочных туров.