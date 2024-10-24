Как круто одеться в стиле оверсайз

Это удобно и по-прежнему очень модно.

Современная мода — это отражение общества, его динамики и культурных перемен. В ней постоянно переплетаются функциональность и эстетика, правила и свобода самовыражения. Одним из модных направлений, которое захватило умы дизайнеров и потребителей по всему миру, является сегодня стиль оверсайз. Этот тренд, родившийся как контркультура и перешедший в мейнстрим, занимает прочное место на подиумах и в повседневных образах.

Оверсайз привлекает своей универсальностью, свободой и возможностью создавать многослойные образы. Эти решения одновременно и стильные, и удобные. В то время как традиционные фасоны ориентированы на точное соответствие фигуре, оверсайз предлагает полное переосмысление силуэтов, акцентируя внимание не на пропорциях тела, а на объёмах и текстуре одежды.

«Разберёмся, что такое оверсайз, как он возник, в чём его ключевые особенности, а также сформулируем правила создания образов для мужчин и женщин», — Цветана Софронова, стилист.

Истоки стиля оверсайз

Оверсайз (англ. oversize — больше нормального размера) — это модное направление, где вещи намеренно создаются с увеличенным объёмом, словно они на несколько размеров больше. Одежда в этом стиле может быть как структурированной, так и нарочито свободной, создающей ощущение расслабленности и небрежности.

История стиля оверсайз началась ещё в первой половине XX века, когда в моду вошли увеличенные плечи и объёмные силуэты — как реакция на строгие линии и жёсткие пропорции предшествующих десятилетий.

Истинная популяризация оверсайза произошла сначала в 1970-е — благодаря хиппи, а затем в 1980-е годы — с подачи японских дизайнеров Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо. Они привнесли в мировую моду радикальные формы и линии, которые оспаривали традиционные представления о красоте и пропорциях тела. Их одежда предлагала новый взгляд на женственность и мужественность, размывая границы между этими категориями.

Следующий значительный всплеск популярности оверсайза пришёлся на 1990-е годы, когда хип-хоп культура стала символом молодёжного протеста и самоидентификации. Мешковатые штаны, огромные футболки и спортивные костюмы стали неотъемлемой частью стиля тех, кто хотел дистанцироваться от традиционных общественных норм.

Наконец, в XXI веке оверсайз закрепился в моде благодаря Гоше Рубчинскому и братьям Гвасалия, которые активно использовали объёмные формы в своих коллекциях. В наши дни этот стиль продолжает развиваться, соединяя в себе эстетику комфорта и модной дерзости.

Особенности стиля

Ключевой особенностью оверсайза является, конечно же, объём. Вещи кажутся будто бы на несколько размеров больше: пальто, свитера, брюки свободно висят, создавая расслабленный и неформальный образ. Однако важно отметить, что такой стиль не означает полное отсутствие структуры или формы. Наоборот, дизайнеры активно работают над тем, чтобы сохранить баланс между массивностью и гармонией пропорций.

Важную роль играет также многослойность. Это один из основополагающих элементов оверсайза. За счёт использования в образе сразу нескольких слоёв одежды разной текстуры и длины создаются динамика и дополнительная игра с объёмами.

Материалы в оверсайзе в целом играют важную роль. Чтобы вещи не выглядели слишком тяжёлыми или громоздкими, используются ткани, которые держат форму и придают одежде структуру. Это могут быть шерсть, кашемир, трикотаж, плотный хлопок, а также деним. Более лёгкие шифон или шёлк тоже применяются, но чаще для создания летящих, воздушных силуэтов, которые смотрятся особенно женственно в оверсайз-моделях.

Текстуры — ещё один важный элемент стиля. Фактурные материалы, например шерсть крупной вязки, деним с видимыми потёртостями или мягкий велюр, помогают придать образам дополнительную выразительность и необычность. В мужском гардеробе часто встречаются плотные фактуры. Например, кожа и грубая шерсть. В то время как женская одежда может включать более деликатные ткани, которые драпируются более нежно.

Одежда в стиле оверсайз

Верхняя одежда

1. Женская верхняя одежда. Один из самых популярных элементов женского гардероба в стиле оверсайз — это пальто. Оно может иметь классический крой, но с увеличенными плечами, более объёмным силуэтом или чрезмерно длинным подолом. Этот предмет одежды идеально подходит для создания многослойных осенних и зимних образов. В сочетании с большими шарфами или массивными сумками такое пальто будет выглядеть одновременно элегантно и уютно.

2. Мужская верхняя одежда. В мужском гардеробе популярны массивные парки, пуховики и пальто свободного кроя. Пуховики оверсайз — это не только стильное, но и практичное решение для холодной погоды, когда удобство выходит на первый план — дополнительное пространство для воздуха помогает вещи лучше сохранять тепло. Кроме того, использование в образе объёмных вещей вписывается в тренд на спортивную моду и гармонично сочетается с уличным стилем.

Свитера и джемперы

1. Женские модели. Оверсайз-свитера часто имеют удлинённый фасон, что делает их идеальными для сочетания с леггинсами или узкими брюками. Крупная вязка и объёмные рукава подчёркивают расслабленность образа, но при этом сохраняют его женственность. Свитера в стиле оверсайз нередко используются в многослойных образах: правильно подобранная рубашка или платье помогут сыграть с контрастом текстур и длин.

2. Мужские модели. Мужские оверсайз-свитера и свитшоты обычно имеют более простую и минималистичную конструкцию, но всё так же выделяются своим объёмом. Они могут быть выполнены из плотного трикотажа или шерсти, часто однотонной, что делает их универсальными для сочетания с другими элементами гардероба.

Брюки и джинсы

1. Женские брюки и джинсы. Оверсайз-брюки для женщин могут включать как классические модели с высокой талией, так и более расслабленные фасоны. Например, mom jeans, широкие брюки из лёгких тканей, которые подчёркивают свободу движений и комфорт. Джинсы с широкими штанинами и укороченным подолом создают интересные пропорции, особенно если они сочетаются с обувью на каблуке или с массивными ботинками. Обратите внимание и на спортивные брюки — они помогут сделать отсылку к хип-хоп культуре.

2. Мужские брюки и джинсы. В мужской моде оверсайз-джинсы и брюки также набирают популярность. Широкие джинсы с заниженной посадкой, мешковатые спортивные штаны или широкие брюки — это классические примеры мужского оверсайза. Такие вещи хорошо сочетаются как с повседневными кедами или кроссовками, так и с более классической обувью.

Как подбирать и сочетать элементы в образе?

Основное правило при выборе оверсайз-одежды — это умеренность. Вещи должны быть массивными, но не должны выглядеть так, будто они слишком велики и полностью «съедают» фигуру. Женщинам рекомендуется составлять луки, которые сохраняют баланс между объёмом и силуэтностью. Например, если вы надеваете оверсайз-брюки, лучше сочетать их с более облегающим верхом, будь то топ или лонгслив. Также стоит обратить внимание на длину. Если она запредельная, то образ может выглядеть нелепо, а излишне мешковатые вещи сделают его неуклюжим.

Мужчинам также стоит ориентироваться на пропорции. Объёмные куртки и пальто лучше всего сочетаются с прямыми брюками или джинсами. Если же речь идёт о брюках кроя оверсайз, то важно подбирать их таким образом, чтобы они не создавали иллюзию потерянности в одежде и не добавляли лишние сантиметры в зоне бёдер.

Общее правило такое: сочетать оверсайз с нейтральными (базовыми) элементами гардероба. Это создаст баланс между объёмом и строгими линиями, добавляя в образ лёгкость и непринуждённость. Если верхняя часть образа выполнена в стиле оверсайз, то низ должен быть более структурированным и сдержанным.

Знаменитости, освоившие стиль оверсайз

Белла Хадид часто появляется в оверсайз-костюмах с широкими плечами, которые подчёркивают её стройность и добавляют образу дерзости.

Рианна, известная своими смелыми модными экспериментами, часто выбирает оверсайз в уличном стиле. Массивные куртки-бомберы, мешковатые джинсы и объёмные футболки она сочетает с женственными аксессуарами.

Зендея также часто носит объёмные жакеты и пальто, которые выглядят модно и элегантно, подчёркивая её индивидуальный стиль.

Билли Айлиш сделала оверсайз своей фишкой. Наряды с большими худи, брюками и футболками не просто отражают стремление певицы к свободе, они стали частью её имиджа и социального заявления.

Канье Уэст, один из главных трендсеттеров в мире моды, активно продвигает этот стиль в том числе через собственный бренд. Его образы с объёмными куртками и худи, брюками и футболками стали культовыми в мире уличной моды.

Джастин Бибер также известен своей любовью к оверсайз-костюмам и свитерам. Он создаёт расслабленные, но стильные образы, которые отражают его индивидуальность.

Сегодня можно уверенно сказать, что оверсайз — не просто временный тренд, а полноценное направление в моде, которое успешно адаптируется под новые реалии. В условиях стремительного развития уличной моды, популяризации минимализма и удобства в одежде этот стиль наверняка останется на пике ещё долгое время. В мире, где комфорт становится одним из главных приоритетов, именно оверсайз продолжит вдохновлять дизайнеров и модников по всему миру на создание новых, креативных образов.