Вамп, гранж и невинность: главные тренды макияжа осени 2024 года

Осенью сложно спрятать усталость и грусть за красивым золотистым загаром и беззаботным смехом, поэтому, чем холоднее за окном, тем сильнее желание сделать поярче краски на лице — для баланса, так сказать. Но не у всех, конечно.

«Я думаю, что осень вновь пробуждает в людях желание выглядеть более гламурно, когда природа начинает остывать», — объясняет Любовь Брусницына, визажист с профессиональным стажем 17 лет.

Итак, что за бьюти-тренды нас всех ждут?

Оттенки красного

Красный цвет может предложить нам гораздо больше, чем те роли, которые мы отводим ему в праздники.

«Я рада видеть мощный камбэк красного в макияже и думаю, что он будет в топе. Смелые красные губы, розовато-красные тени, омбре и даже красная графическая подводка. Мы возвращаемся в эпоху веселого, выразительного макияжа, и я ожидаю, что различные красные оттенки произведут фурор», — говорит Любовь.

Этой осенью красные оттенки актуальны, причем во всем цветовом спектре — от бордового до красного пожарного гидранта, оранжево-красного и розово-красного.

Глаза в дымке

Легкие разводы цвета по всему веку, двухслойная подводка, «кошачий глаз» с ярким цветом во внутреннем уголке — все это очень забавные образы, которые, мы увидим гораздо чаще в этом и следующем году. Если вы чувствуете себя очень игриво и весело, вы можете поэкспериментировать с яркими цветами. Если вы чувствуете себя дерзкой, драматическая подводка для глаз будет уместным и смелым выбором.

«Еще один простой способ создать такой образ: цветная тушь для ресниц. Вам не нужно обладать навыками точной подводки или смешивания. Просто накрасьте ресницы и вперед! Я за то, чтобы веселый макияж был простым», — говорит визажист.

Вы можете создать мягкий и красивый образ, используя ультрамариновый или фиолетовый оттенок в паре с нюдовыми тенями для век, или взять глубокий кобальт и сочетать его с бирюзовой подводкой для глаз, чтобы создать монохроматический образ.

Земляные тона

Этой осенью очень актуальны земляные тона, такие как коричневый, винный, мох и какао. Коричневая подводка для глаз (или зеленая) — отличная отправная точка. А еще — глубокие шоколадно-коричневые тона для смуглого лица, землисто-кирпичные для теплого подтона кожи и холодные для светлого.

Легкость и невинность

Тут принцип очень простой: используем для макияжа всего два средства. Например, бронзер для глаз, щек и губ — и тушь для ресниц. Или используем для всего лица один вид глиттерных теней — да и те наносим прямо пальцами, а не кисточкой.

Хайлайтер: новое прочтение

По словам визажиста, этой осенью хайлайтер возвращается… но с новым оттенком.

«В тренде хайлайтеры на кремовой основе, потому что они прекрасно смешиваются и дают мерцающий финиш — то, что нужно, особенно для нормального и сухого типа кожи», — говорит она.

Кроме того, базовые продукты, придающие сияние изнутри, станут отличным дополнением к вашему осеннему макияжу.

Сначала нанесите контур, румяна и хайлайтер, а затем легкую тональную основу. Это дает великолепный, естественный финиш, который выглядит потрясающе, когда ложится на кожу, и становится еще лучше в течение дня.

Вампирский макияж

Этот яркий вариант — идеальный осенний тренд. Этот стиль макияжа сочетает в себе классические темные элементы вампирской эстетики с игривыми кукольными чертами. Это означает безупречную, сияющую, фарфоровую кожу с темными дымчатыми глазами бордового и сливового цветов и резкой драматической подводкой.

Изюминка мейкапа — добавление красных или розовых оттенков, чтобы придать порочному образу невинность. Конечно, образ будет неполным без вампирских губ — темно-оксблад, бордовый, глубокий вишневый с блеском по центру.

Гранж

Старый добрый макияж в стиле «красилась три дня назад, ночевала не дома, умываться было некогда». Это неряшливо растушеванные, интенсивные подводки, дымчатые глаза, нюдовые губы и «целованная» кожа щек. Все еще не понимаете, о чем речь? Вспоминайте глэм-гранж нулевых!