Стилиста высмеяли в сети за одну деталь в образе

Стилиста Александра Рогова высмеяли в сети за одну деталь в образе. Соответствующая публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

43-летний стилист разместил снимок, на котором позировал в бежевых кардигане и свободных брюках, а также обуви из тканевого материала. Помимо этого, звезда надел белую футболку и повязал леопардовый шарф поверх наряда. Внешний вид Рогова завершила маленькая черная сумка на тонком ремешке.

Пользователи сети оценили образ знаменитости в комментариях под постом.

«Сашенька, ты какого леопарда ободрал?», «Люксовый люкс», «Я уж подумал, питон на шее», «Леопардовый питон», — раскритиковали они стилиста.

Ранее в октябре 44-летнюю певицу Анну Семенович, которая станцевала на камеру, прозвали дояркой.