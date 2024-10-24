Модный маркет-фестиваль пройдет в Самаре 8—10 ноября

Третий маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» пройдёт в Самаре с 8 по 10 ноября. В нём примут участие региональные производители одежды, обуви и аксессуаров.

Об этом пишет volga.news.

По словам руководителя департамента торговли и развития потребительского рынка областного Министерства промышленности и торговли Юлии Клинковой, мероприятие набирает популярность.

«Если в 2022 году количество участников было около 60, то в этом году поступило более 160 заявок от производителей из разных муниципалитетов региона», — отметила она.

На фестивале, помимо деловой части, состоится показ сезонной коллекции «Осень — зима 2024—2025». Также запланированы открытые лекции, мастер-классы стилистов и около 60 показов модной одежды.

Ранее сообщалось, что на Московской неделе моды с 4 по 9 октября побывали 65 тыс. человек.