Термобелье: все что вы хотели знать, но стеснялись спросить

Помните, как мы одевались на уроки физкультуры зимой в детстве, когда нужно было ездить на лыжах или коньках? Колготки, штаны с начесом, противный кусачий свитер, куртка — во всем этом сразу становилось очень жарко, но от пронизывающего ветра вся конструкция работала так себе. Мы выросли и обнаружили, что человечество давно и успешно использует достижения науки и техники — например, термобелье. Кто и когда его придумал и что нужно о нем знать, прежде чем бежать в магазин (скоро же опять лыжи и коньки).

Пижама для ковбоев

В XIX веке канадец Фрэнк Стэнфилд разработал удобное хлопковое нижнее белье. Он запатентовал изделия — кальсоны и фуфайку — и назвал их «лонг джонс» в честь знаменитого по теме временам боксера Джона Лоуренса Салливана. Эти предметы служили как для повседневной носки, так и для сна, напоминая пижаму. Позднее Стэнфилд представил новую модель — цельную пижаму union suit или попросту комбинезон. Пикантная деталь — пуговицы на попе, и именно ее часто носили ковбои в классических вестернах.

Такое белье плотно облегало тело и отлично удерживало тепло. Однако при высокой физической активности в нем становилось невыносимо жарко: шерсть, впитывая пот, не обеспечивала защиту от охлаждения. Аналогично хлопчатобумажное белье также подводило — как только человек начинал потеть, ткань моментально впитывала влагу, что превращало ее в надежный источник переохлаждения и простудных заболеваний.

Изобретение синтетики

Прорыв в создании функционального материала для термобелья произошел в XX веке благодаря Юджину Дюпону, химику и основателю компании имени себя. В 1927 году он разработал искусственную полиамидную цепочку, создав синтетический материал — рейон, который стал первым шагом к современной ткани, способной быстро сохнуть и сохранять тепло.

Перед Второй мировой войной его компания создала департамент для разработки инновационных синтетических материалов. В этот проект вошел преподаватель Гарварда Уоллес Хьюм Карозерс, который добился значительных успехов в синтезе новых полимеров. Его первой разработкой стал неопрен — синтетический каучук, активно применяемый в военных целях. Вторым изобретением стала прочная эластичная белая паста, позднее известная как нейлон.

А следом другие химики придумали полипропилен, микрофибру, дакрон и акрил. К 1960-м годам производство синтетики стало настолько массовым, что эти технологии стали доступны и гражданским компаниям, специализирующимся на снаряжении для активного отдыха. Именно в этот период и появилось полноценное термобелье, которое быстро обрело популярность среди альпинистов и лыжников.

Как работает термобелье

Оно служит двум целям: сохранение тепла и отведение влаги. Такое белье плотно прилегает к телу, создавая прослойку воздуха, которая удерживает тепло. При этом специальные материалы отводят пот, оставляя кожу сухой, что предотвращает переохлаждение.

Какие виды термобелья существуют

Теплосберегающее: подходит для низких температур. Оно выполнено из шерсти (например, мериносовой) или флиса, обеспечивая теплоизоляцию.

подходит для низких температур. Оно выполнено из шерсти (например, мериносовой) или флиса, обеспечивая теплоизоляцию. Влаговыводящее: идеально для активных тренировок. Изготавливается из синтетических материалов, таких как полиэстер, который эффективно выводит влагу.

идеально для активных тренировок. Изготавливается из синтетических материалов, таких как полиэстер, который эффективно выводит влагу. Комбинированное: сочетает функции удержания тепла и отведения влаги, подходит для умеренной активности на холоде.

Как выбрать термобелье в зависимости от активности

Для спорта и походов подойдет синтетическое или комбинированное термобелье. Оно не впитывает влагу и быстро сохнет.

Для ежедневного использования: теплосберегающее белье из шерсти или хлопка подходит для людей, проводящих много времени на улице, но при этом не стремится двигаться слишком уж активно.

Для экстремальных условий: тем, кто собирается покорять Эверест или развлекаться подобными способами, рекомендуется многослойное белье с влагоотводящим и теплосберегающим слоями.

Нужно ли надевать что-то под термобелье

Термобелье эффективно работает только при контакте с кожей. Надевать под него нижнее белье не рекомендуется, так как это снижает влагоотводящие и теплосберегающие свойства. Исключение составляют ультратонкие модели трусов, если они также сделаны из влаговыводящих материалов.

Как правильно ухаживать за термобельем

Ручная или деликатная стирка — рекомендуется стирать белье при температуре 30–40°C с мягкими моющими средствами. Избегайте кондиционеров и отбеливателей, они могут разрушить структуру волокон. Лучше сушить ваши майки и леггинсы на воздухе, не используя машинную сушку и утюг, чтобы не повредить ткань.