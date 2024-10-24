Термобелье: все что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Помните, как мы одевались на уроки физкультуры зимой в детстве, когда нужно было ездить на лыжах или коньках? Колготки, штаны с начесом, противный кусачий свитер, куртка — во всем этом сразу становилось очень жарко, но от пронизывающего ветра вся конструкция работала так себе. Мы выросли и обнаружили, что человечество давно и успешно использует достижения науки и техники — например, термобелье. Кто и когда его придумал и что нужно о нем знать, прежде чем бежать в магазин (скоро же опять лыжи и коньки).
Пижама для ковбоев
В XIX веке канадец Фрэнк Стэнфилд разработал удобное хлопковое нижнее белье. Он запатентовал изделия — кальсоны и фуфайку — и назвал их «лонг джонс» в честь знаменитого по теме временам боксера Джона Лоуренса Салливана. Эти предметы служили как для повседневной носки, так и для сна, напоминая пижаму. Позднее Стэнфилд представил новую модель — цельную пижаму union suit или попросту комбинезон. Пикантная деталь — пуговицы на попе, и именно ее часто носили ковбои в классических вестернах.
Такое белье плотно облегало тело и отлично удерживало тепло. Однако при высокой физической активности в нем становилось невыносимо жарко: шерсть, впитывая пот, не обеспечивала защиту от охлаждения. Аналогично хлопчатобумажное белье также подводило — как только человек начинал потеть, ткань моментально впитывала влагу, что превращало ее в надежный источник переохлаждения и простудных заболеваний.
Изобретение синтетики
Прорыв в создании функционального материала для термобелья произошел в XX веке благодаря Юджину Дюпону, химику и основателю компании имени себя. В 1927 году он разработал искусственную полиамидную цепочку, создав синтетический материал — рейон, который стал первым шагом к современной ткани, способной быстро сохнуть и сохранять тепло.
Перед Второй мировой войной его компания создала департамент для разработки инновационных синтетических материалов. В этот проект вошел преподаватель Гарварда Уоллес Хьюм Карозерс, который добился значительных успехов в синтезе новых полимеров. Его первой разработкой стал неопрен — синтетический каучук, активно применяемый в военных целях. Вторым изобретением стала прочная эластичная белая паста, позднее известная как нейлон.
А следом другие химики придумали полипропилен, микрофибру, дакрон и акрил. К 1960-м годам производство синтетики стало настолько массовым, что эти технологии стали доступны и гражданским компаниям, специализирующимся на снаряжении для активного отдыха. Именно в этот период и появилось полноценное термобелье, которое быстро обрело популярность среди альпинистов и лыжников.
Как работает термобелье
Оно служит двум целям: сохранение тепла и отведение влаги. Такое белье плотно прилегает к телу, создавая прослойку воздуха, которая удерживает тепло. При этом специальные материалы отводят пот, оставляя кожу сухой, что предотвращает переохлаждение.
Какие виды термобелья существуют
- Теплосберегающее: подходит для низких температур. Оно выполнено из шерсти (например, мериносовой) или флиса, обеспечивая теплоизоляцию.
- Влаговыводящее: идеально для активных тренировок. Изготавливается из синтетических материалов, таких как полиэстер, который эффективно выводит влагу.
- Комбинированное: сочетает функции удержания тепла и отведения влаги, подходит для умеренной активности на холоде.
Как выбрать термобелье в зависимости от активности
Для спорта и походов подойдет синтетическое или комбинированное термобелье. Оно не впитывает влагу и быстро сохнет.
Для ежедневного использования: теплосберегающее белье из шерсти или хлопка подходит для людей, проводящих много времени на улице, но при этом не стремится двигаться слишком уж активно.
Для экстремальных условий: тем, кто собирается покорять Эверест или развлекаться подобными способами, рекомендуется многослойное белье с влагоотводящим и теплосберегающим слоями.
Нужно ли надевать что-то под термобелье
Термобелье эффективно работает только при контакте с кожей. Надевать под него нижнее белье не рекомендуется, так как это снижает влагоотводящие и теплосберегающие свойства. Исключение составляют ультратонкие модели трусов, если они также сделаны из влаговыводящих материалов.
Как правильно ухаживать за термобельем
Ручная или деликатная стирка — рекомендуется стирать белье при температуре 30–40°C с мягкими моющими средствами. Избегайте кондиционеров и отбеливателей, они могут разрушить структуру волокон. Лучше сушить ваши майки и леггинсы на воздухе, не используя машинную сушку и утюг, чтобы не повредить ткань.